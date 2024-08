Paulo Rosenbaum - divulgação

Paulo Rosenbaumdivulgação

Publicado 06/08/2024 00:00



São inevitáveis as aceitações

Inevitáveis os corredores que ontem nos conduziam ao amanhã

São inevitáveis as dores inexplicáveis

São inevitáveis as guerras de cada homem-ilha

Inevitáveis as tardes de sol que trazem à pele o calor que se espalha

São inevitáveis os refrões do destino

Inevitáveis os pequenos assombros que, de um jeito ou de outro, produzem desespero ou alento.

São inevitáveis as cores do céu quando ilustram as águas do mundo

Inevitáveis as quotas de isolamento de cada um

São inevitáveis os passos dados e contados até o final da navegação

Inevitáveis os rios que nunca se fixam

São inevitáveis os ciclos de união e separação que cumpriremos, à revelia ou apesar dos nossos desejos

Inevitáveis as formas, puras e impuras, com as quais nos integraremos à grande arte

São inevitáveis as bolhas de alívio no inesgotável mar de instabilidades

São inevitáveis os dias nos quais somos menos do que deveríamos ser.

Inevitáveis as camadas de véus que temos que decifrar antes que se revele o amor irreversível

São inevitáveis as chuvas de cinzas daqueles que nos precederam.

Inevitáveis as luzes intermitentes detectadas na beleza.

São inevitáveis as plantações que forram o mundo de ar e clorofila.

Inevitáveis as abelhas e colmeias até que todo mel seja derramado.

São inevitáveis as noites crepusculares onde ninguém consegue ficar sem abraços.

São inevitáveis o brilho de olhos tigres que espreitam as florestas.

Inevitáveis as planícies de águas oceânicas que germinam vida

São inevitáveis os atalhos que desembocam no caminho central.

São inevitáveis sincronias de espíritos que escolhem a mesma frequência

São inevitáveis as madrugadas de insights indesejados

Inevitáveis as ilusões de infinito e finitude

São inevitáveis as imposições imperceptíveis.

Inevitáveis os primeiros cantos que emanam à revelia dos bebês.

São inevitáveis as composições que nasceram espontâneas

Inevitáveis os poemas que recusam repetições

São inevitáveis as revelações da hermenêutica

Inevitáveis os tentáculos do conformismo

Inevitáveis as forças que interrompem a inércia

São inevitáveis as revoltas que desafiam a constância.

Inevitáveis os ventos indissipáveis

São inevitáveis os circuitos de esperança de cada inspiração

Inevitáveis os alarmes, ignorados, da exaustão

São inevitáveis os avisos do fim

Inevitáveis as certezas dos recomeços.

São inevitáveis o devir e a acaso.

Inevitável enfrentar nossas ousadias para fazer frente ao evitável

São inevitáveis nossos recursos de solidariedade e de repulsa às injustiças.

São inevitáveis as moradas que desconhecem a gravidade

Inevitáveis os astros que nos engolirão

São inevitáveis as viagens através da matéria escura.

Inevitáveis os mergulhos nas partículas que carregam a presença do Altíssimo.

São inevitáveis as pegadas sulcadas na terra do tempo

Inevitáveis os corredores que ontem nos conduzem ao amanhã

São inevitáveis os círculos perfeitos das órbitas.

São inevitáveis as tardes de sol que trazem à pele o calor que se espalha.

Só há uma certeza: tua presença é inevitável.