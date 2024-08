Publicado 07/08/2024 00:00

Reconhecida mundialmente pela beleza e cultura vibrantes, ideal para o turismo de lazer, a cidade do Rio de Janeiro também aposta no seu posicionamento como um destino de destaque para o turismo de negócios, atraindo grandes congressos nacionais e internacionais, especialmente nas áreas de tecnologia e indústria criativa. Com uma infraestrutura robusta, – que contempla hotéis de redes internacionais, restaurantes renomados, ampla rede de transporte, que inclui um aeroporto de pequeno porte e obviamente um espaço amplo e versátil que compete em nível de igualdade com qualquer outro equipamento em nível internacional, a Barra da Tijuca se transformou em um polo que possui todos os “ingredientes” necessários para receber estes eventos que impactam positivamente na economia da cidade.

A captação de conferências e congressos técnico-científicos para o Rio é complexa, longa e a avaliação do destino vai muito além da capacidade da cidade receber e acolher os participantes, palestrantes e organização do evento: avalia-se também a presença de capital intelectual para suportar as discussões propostas. Nesse contexto, o Porto Maravalley, IMPA Tech – iniciativa do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) –, e a Fiotec/Fiocruz desempenham papéis fundamentais, transformando o Rio em um epicentro de tecnologia e inovação. Neste mesmo contexto, a multinacional francesa GL events, operadora global de eventos que administra o Riocentro e outros 56 espaços em escala global, tem um escritório sediado na Europa destinado a vender todos os 26 destinos em que opera e destaca que a busca pelo mercado Rio de Janeiro é enorme.

A indústria de eventos de negócios é um motor crucial para o desenvolvimento econômico. A “Pesquisa de Impacto Econômico dos Eventos Internacionais Realizados no Brasil”, realizada pela FGV encomendada pela Embratur, revelou que os turistas de negócios gastam cerca de quatro vezes mais que os turistas de lazer. E mais: a aferição de resultado do impacto econômico é mais assertiva, pois este tipo de turista exige nota fiscal de todo e qualquer serviço tomado durante sua estadia na cidade. Este mesmo turista tem como característica estender sua estadia na cidade ao longo do final de semana, já que os eventos de negócios são realizados em dias úteis e ainda costumam retornar ao Rio em outras oportunidades, na qualidade de turista de lazer e na companhia de suas famílias.

Na seara da tecnologia o exemplo de evento mais recente e que reúne todos os elementos necessários para uma captação bem-sucedida as quais apresentamos aqui, sem dúvida é o Web Summit Rio. A segunda edição do evento, em 2024, reuniu 34 mil pessoas: praticamente dobrou a quantidade de público em relação à edição do ano anterior e expandiu também a área do evento, agora ocupando todos os pavilhões do Riocentro. Uma incrível combinação – destino turístico, infraestrutura de cidade, infraestrutura de equipamento de evento, ambiente de negócios e capital intelectual – fizeram com que o Rio despontasse como destino escolhido pelos irlandeses organizadores do evento. E, por fim, a acertada e importante decisão de “fixar” a realização do evento por várias edições na cidade até o ano de 2028.

Nesta linha de realizar múltiplas edições no Rio, o que é um grande negócio para a cidade, destaco o Congresso Brasileiro de Ginecologia, que estabeleceu 5 edições na cidade maravilhosa entre os anos de 2022 e 2029 e o Congresso Veterinário de León no Brasil, edição brasileira do evento mexicano chamado CVDL (Congresso Veterinário de León), maior congresso veterinário do mundo e que está na terceira dentre as 10 edições previstas para a cidade.

Este movimento de calendário de longo prazo é um indicativo de confiança no Rio de Janeiro como ambiente de negócios e inspira também a atração de eventos que nunca consideraram a cidade como uma opção. É o caso do Congresso Mundial de Mieloma – que ocorrerá entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024 em uma primeira edição do evento em um país da América do Sul.

O cenário é realmente otimista. Até o ano de 2027, estão previstos eventos como o WSAVA Congress (World Small Animal Veterinariam Association) e o IOC (International Orthodontic Congress), agendados para 2025. Já em 2026 e 2027, existe uma agenda repleta de summits de tecnologia que irão discutir o futuro da Inteligência Artificial e temas relacionados, como machine learning, robótica e desenvolvimento de sistemas.

Estes encontros reunirão as maiores autoridades mundiais ligadas a estes temas e colocam a cidade do Rio de Janeiro na vitrine do mundo, não somente pelas belezas naturais, mas também como grande contribuidor ao crescimento e desenvolvimento econômico e intelectual do Brasil e do mundo.

* Eduardo Rodrigues é diretor do Riocentro