Publicado 24/08/2024 00:00

É praticamente consenso entre os pesquisadores da neurociência pedagógica que essas três variáveis cognitivas – a atenção, a memória, e a emoção – são imprescindíveis para que ocorra em nós o fenômeno da aprendizagem. Não é difícil entender a importância da atenção. Vejamos, por exemplo, um caso corriqueiro. Um adolescente acaba de ganhar um videogame e um jogo novo, totalmente desconhecido. Ele começa a jogar e a aprender sobre o jogo, o que pode incluir, entre outras coisas, pesquisa na Internet sobre o jogo. Ele só aprenderá a jogar se prestar atenção a cada detalhe do jogo, o que inclui deixar de prestar atenção a muitas coisas ao seu redor, a coisas que estão no seu ambiente.

Claramente, depreende-se deste exemplo, e poderíamos falar de inúmeros outros, que não há aprendizagem sem atenção, o que é corroborado por autores como Tracey Tokuhama-Spinoza, uma das principais estudiosas da Ciência do Cérebro, Mente e Educação, mais conhecida entre nós como Neurociência Pedagógica.

Para que possa aprender a jogar, nosso adolescente precisa armazenar, em sua memória de longo prazo, vários aspectos relativos ao jogo, como a sequência de telas, as combinações de botões a serem apertados no controle do videogame, para cada situação específica, a narrativa do jogo, entre várias outras coisas. A memória, portanto, é também um dos principais fatores da aprendizagem, pois está intrinsicamente ligada a esta – a aprendizagem é considerada por alguns autores como uma das fases da codificação da memória.

Bem, e a emoção? O ato de jogar é profundamente emocional, pois não há como dissociar razão e emoção, e todos os processos de pensamento são permeados por estados emocionais, associados ou não. Desta forma, ao jogar, nosso adolescente experiência vários momentos profundamente emocionais (sejam conscientes ou não) que irão reforçar a experiência em termos da memória e da atenção. Em outras palavras, a emoção é um componente importantíssimo da aprendizagem por estar intrinsecamente ligado aos processos atencionais e de memorização a longo prazo. Toda experiência emocional é armazenada em nosso cérebro de forma muito mais rápida e mais permanente do que se não estiver presente uma forte emoção associada.

Aprender, portanto, sobre Atenção, Memória e Emoção é entender de forma muito mais apurada essas três variáveis da aprendizagem, o que torna possível aplicar tais conhecimentos na realidade da sala de aula.