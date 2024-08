José Magno Vargas Hoffmann, vice-presidente da Firjan e presidente da Firjan Noroeste Fluminense - Divulgação

Publicado 21/08/2024 00:00

A criação de um Distrito Industrial em Itaperuna não é apenas uma proposta de desenvolvimento; é uma necessidade estratégica para impulsionar a economia local e regional. Uma importância que se reflete em números: mesmo com todas as dificuldades de infraestrutura - como estradas e aeroporto obsoletos -, o maior município do Noroeste demonstra um crescimento notável no setor industrial: quase a metade das 891 novas vagas de emprego abertas no primeiro semestre deste ano se devem à força (e resiliência) da indústria da região.

O apoio da Firjan ao projeto é evidente em suas reiteradas solicitações junto às autoridades para que o pleito não seja esquecido. A criação do Distrito Industrial em Itaperuna não só beneficiará a cidade, mas terá um impacto positivo em todo o Noroeste Fluminense. Próximo ao Espírito Santo e à Minas Gerais - e se conectando diretamente ao Porto do Açu, grande impulsionador econômico do Norte Fluminense, do estado e do país -, Itaperuna está estrategicamente posicionada para atrair novas indústrias e estimular aquelas já existentes.

Este impulso econômico poderá resultar em um aumento substancial na criação de empregos - em especial nos setores de agronegócio, têxtil e na indústria da transformação -, contribuindo para a retenção de talentos locais e o desenvolvimento econômico da região. A CODIN, juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, desempenham papel crucial na coordenação das atividades necessárias para a instalação de novos Distritos Industriais, assegurando que a infraestrutura adequada esteja disponível para suportar o crescimento empresarial. Isso inclui a pavimentação e asfaltamento de vias, a regularização do fornecimento de energia e melhorias na coleta de água e esgoto - pleitos históricos da Firjan, e que poderão ser impulsionados também pela implantação do distrito industrial.

O local já foi até escolhido, em outubro de 2022 - ocasião em que o Governo do Estado chegou a anunciar um projeto de recuperação e criação de novos distritos industriais, onde representantes dos Governos Estadual e Municipal, além da Firjan, estiveram num amplo terreno no Colibri. O distrito seria conectado por uma nova estrada no Morro Azul, em frente ao Cemitério Parque, ligando à BR-356, podendo desenvolver ainda diversas localidades como Jabuticaba e o próprio Colibri. Desde então, no entanto, muito pouco avançou além das intenções.

A Firjan se mantém ativa nessa mobilização em toda e qualquer oportunidade de acesso aos representantes do poder público municipal e estadual. Mas, é fundamental que as prefeituras do Noroeste e o Governo do Estado convirjam em torno dessa pauta, a fim de superar obstáculos e garantir que o projeto avance de maneira eficiente e eficaz.

A criação do Distrito Industrial em Itaperuna é uma oportunidade urgente e necessária para promover o crescimento econômico, gerar empregos e melhorar a infraestrutura da cidade e da região. Com um potencial significativo e o apoio crescente da sociedade civil organizada, o Distrito Industrial de Itaperuna poderá se tornar um catalisador de negócios no Estado do Rio. O momento para agir é agora.