Delma Pacifico, Voluntária do Remanso FraternoArquivo Pessoal

Publicado 19/08/2024 00:00

Um grupo de crianças interrompe a caminhada pelo pátio da escola. Um caracol também passava por lá e todas as atenções se voltaram para o deslocamento lento do molusco. O momento, registrado nas redes sociais da instituição, reflete o dia a dia do Remanso Fraterno, uma escola dentro de uma área verde de 50.000m², no bairro Várzea das Moças, em Niterói, que atende a moradores das comunidades do seu entorno.



A natureza exuberante, que está a um olhar da janela da sala de aula, é a possibilidade de uma educação ambiental diária. Reflorestar, criar horta e pomar, embelezar, identificar e catalogar as espécies da fauna e flora desta região são lições passadas para os alunos do ensino fundamental e da educação infantil. Atividades pedagógicas ao ar livre são realizadas pelos profissionais de educação, com os recursos naturais disponíveis. A Amar, Amigos do Meio Ambiente do Remanso, coopera com este trabalho. É formada por voluntários que valorizam estes conhecimentos, sobretudo neste momento de severas mudanças climáticas. Imprescindível que estes pequenos entendam desde já a importância da preservação da nossa casa planetária.



O Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha,que abrange o ensino fundamental do Remanso, foi criado em 1998, mas o trabalho de promoção social da instituição, uma organização sem fins lucrativos, existe desde 1988. Em 2002 foi inaugurada a Creche Comunitária Professora Clélia Rocha, mantida em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói. Núcleo e Creche têm horário integral e atendem 250 crianças e adolescentes. Familiares ou responsáveis também são acolhidos. O Serviço Social possui, entre outros projetos, o Acolher é Transformar, no qual as mães dos alunos têm a oportunidade de aprender um ofício em oficinas de manicure, barbearia, alfaiataria e doces gourmet.



O Remanso Fraterno é mantido pela Sociedade Espírita Fraternidade (SEF) e se enquadra no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como entidade de assistência social e proteção social básica. Em 2022 , seu projeto 'Aprendendo a Sonhar', de incentivo à leitura, foi um dos contemplados pelo Criança Esperança e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O site remansofraterno.org.br/ traz informações sobre projetos e como se tornar um voluntário.

* Delma Pacifico é voluntária do Remanso Fraterno