Publicado 16/08/2024 00:00

Antes do recesso escolar, tive a alegria de participar da abertura dos Jogos Intercursos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, um evento emocionante que contou com a participação vibrante dos alunos de todos os cursos técnicos. A energia contagiante e a camaradagem entre os estudantes durante as competições esportivas reafirmaram a importância do esporte na formação integral dos jovens.



A recente conquista do Brasil na competição por equipes na Ginástica Artística nas Olimpíadas de Paris 2024, com as ginastas Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Júlia Soares e Flávia Saraiva, foi um momento de orgulho nacional. A emoção das crianças que praticam o esporte no Flamengo, clube onde quatro das medalhistas treinam, foi um testemunho vivo do poder inspirador do esporte. Esses feitos não só enchem nossos corações de alegria, eles também reforçam a importância do esporte para o desenvolvimento físico, mental e social dos indivíduos.



A história do judoca Willian Lima, que conquistou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, é um exemplo inspirador. Apaixonado pela natação desde cedo, Willian começou a praticar judô aos seis anos de idade. O paulista do Pinheiros encontrou no judô uma paixão que o levou ao pódio olímpico. Sua trajetória é mais uma mostra de como o esporte pode transformar vidas e abrir portas para realizações extraordinárias.



Vale ressaltar que muitos dos atletas brasileiros que brilham em Paris são oriundos de projetos sociais em suas cidades. Isso demonstra que a sociedade civil está mobilizada para a promoção do esporte como uma ferramenta de transformação social. No entanto, para que esses esforços sejam sustentáveis e alcancem um número ainda maior de jovens, é crucial que o governo intensifique seus investimentos em infraestrutura esportiva, programas de incentivo e formação de treinadores qualificados.



Os benefícios da prática esportiva desde a infância são inquestionáveis. Além de promover a saúde física, o esporte ensina lições valiosas de disciplina, trabalho em equipe, resiliência e respeito ao próximo. Crianças e adolescentes que se engajam em atividades esportivas têm melhores índices de desempenho acadêmico e desenvolvem habilidades sociais que serão fundamentais ao longo de suas vidas. Não podemos esquecer que o esporte é também um poderoso aliado na prevenção de comportamentos de risco e na promoção de um estilo de vida saudável.



Ademais, a prática regular de esportes é amplamente reconhecida por seus benefícios para a saúde mental. Participar de atividades esportivas pode reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, promovendo um bem-estar geral. O esporte oferece uma válvula de escape para as pressões do cotidiano, além de estimular a liberação de endorfina, um neuro-hormônio, que proporciona sensação de prazer, bem-estar, relaxamento e felicidade. Ou seja, pode-se inferir então que quanto mais esportes forem praticados, menor a incidência de ansiedade e depressão infantil e juvenil.



O papel das escolas na promoção do esporte é essencial. Eventos como os Jogos Intercursos da ETE Henrique Lage são exemplos de como a integração do esporte no ambiente educacional pode incentivar a participação ativa dos alunos, fortalecer a comunidade escolar e descobrir novos talentos. No entanto, para que essas iniciativas sejam amplamente implementadas e se tornem parte do cotidiano de todas as escolas, é necessário um compromisso sólido por parte das autoridades públicas.



Resumindo, investir em esporte na educação é investir no futuro do país. É garantir que nossas crianças e jovens tenham acesso a oportunidades que vão além da sala de aula, possibilitando-lhes um desenvolvimento completo e saudável. É preparar cidadãos mais conscientes, saudáveis e preparados para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Portanto, é imperativo que o governo e a sociedade como um todo unam esforços para fortalecer a presença do esporte na educação, assegurando um legado de saúde, bem-estar e excelência para as futuras gerações.



Que tal investigar quais propostas seus candidatos apresentam para a promoção do esporte e da educação nas próximas eleições?

* Simone Santos é Mestre em Educação no Campo da Linguagem (UFF), Empreendedora, Palestrante e Escritora