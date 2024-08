Alexandre Hugueney - Divulgação

Alexandre HugueneyDivulgação

Publicado 31/08/2024 00:00

A luz não deve ser colocada debaixo de nenhum obstáculo, mas deve brilhar no lugar mais alto para que tudo ilumine. O falcão encapuzado simboliza a vitória sobre as trevas e a ignorância. É, portanto, a esperança na luz e na ascensão da humanidade.

Foi por isso que na renascença muitos escolheram como emblema a figura do falcão encapuzado, com os dizeres:

Post tenebras spero lucem = Depois das trevas espero a luz. No Renascimento o falcão encapuzado simbolizava a esperança na luz que clareia as trevas. Considerado geralmente como um símbolo solar, regra geral, o falcão é tido celeste. No Antigo Egito, mercê da sua força, beleza e a capacidade de ascender aos píncaros com mais facilidade do que qualquer outro ser, valeu-lhe a atribuição de símbolo dos deuses, sendo o animal sagrado do deus Rá, entre muitos outros. Hórus geralmente assume a forma de falcão ou de uma figura antropomórfica com cabeça dessa ave. O contraste entre clareza e escuridão (preto e branco; dia e noite) tem uma longa história de uso metafórico. Seu uso primitivo pode ser rastreado desde o Antigo Oriente, e também, explicitamente, na Tabua de Opostos pitagórica.

Na cultura ocidental, bem como no confucionismo, o contraste simboliza a dicotomia moral do bem e do mal. O dia, a luz e o bem são frequentemente relacionados, em oposição à noite, à escuridão e ao mal. Essas metáforas contrastantes podem remontar à história da humanidade e aparecer em muitas culturas, incluindo os antigos chineses e os antigos persas. A filosofia do neoplatonismo está fortemente imbuída da metáfora do bem como luz. O branco geralmente representa pureza ou inocência na cultura ocidental, particularmente porque roupas ou objetos brancos podem ser manchados facilmente. Na maioria dos países ocidentais, o branco é a cor usada pelas noivas em casamentos. Os anjos são tipicamente retratados vestidos com túnicas brancas. Em muitos filmes hollywoodianos de faroestes, os vaqueiros maus usam chapéus pretos, enquanto os bons usam brancos. Os vilões, em alguns melodramas, se vestem de preto e os heróis de branco. Às vezes, isso pode ser deliberadamente revertido; com o personagem maligno vestindo branco, como um símbolo de sua hipocrisia ou arrogância. Por exemplo, Don Fanucci, em O Poderoso Chefão, Parte II é um personagem do mal, mas usa um terno branco como um sinal de sua estima, poder e prestígio.

Às vezes, os protagonistas também podem usar preto, como em Return of the Jedi, em que Luke Skywalker veste preto durante a batalha final. Isso pode simbolizar o perigo de Luke virar para o lado negro, mas uma vez que ele prevaleceu (na cena em que ele remove o capacete de Darth Vader), sua jaqueta se abriu para revelar que tem uma cor mais clara por dentro, como se para indicar que Lucas "por dentro" sempre foi bom. O próprio Darth Vader, embora ainda dominado pelo lado negro, se veste todo de preto e pode ser considerado uma versão de ficção científica de um cavaleiro negro.

O principal antagonista da franquia Star Wars, o malvado Imperador Palpatine, usa uma capa preta. Como dizia Helena Blavatsky: “A maior demonstração do lado negro da força é a opinião pública.” Citando David Gattegno, o falcão simboliza a "imagem de nobreza e altivez, irredutível à prisão, da qual sonhando constantemente com a liberdade, saberá fugir - tal como o desemcapuçado da falcoaria medieval, semelhante à alma liberta da carne -, o falcão simboliza a libertação, na sua relação com a embriaguez, vertigem iluminante das alturas. Talvez tenhamos que voltar a renascença e reviver o símbolo do falcão encapuzado em face do cenário mundial que hoje vislumbramos. Porém, antes disso, se você quiser se equilibrar mentalmente e combater o estresse, a ansiedade e a depressão, procure utilizar técnicas naturais que potencializem esses resultados. Atividades de equilíbrio como Tai Chi Chuan, yoga e meditação são conhecidas pela sua capacidade de promover uma sensação de bem-estar e reduzir o estresse.

Embora esses exercícios sejam ótimas maneiras de relaxar, novas pesquisas mostraram que seus benefícios se estendem muito além do que imaginávamos. Na verdade, essas atividades podem efetivamente gerar mudanças físicas em nível molecular. Um estudo recente liderado por cientistas da Universidade de Coventry e da Universidade de Radboud mostrou que essas atividades podem reverter as reações moleculares dentro do seu DNA que causam doenças e depressão. “Essas atividades estão deixando o que chamamos de assinatura molecular em nossas células, o que reverte o efeito que o estresse ou a ansiedade teriam em nosso corpo. Simplificando, as intervenções mente-corpo fazem com que o cérebro guie nossos processos de DNA”. Um quadro muito antigo, denominado de 'Dois Caminhos' é o bom exemplo da adequação cultural do neopentecostalismo. No caminho largo o caminho da perdição. No outro lado, no caminho estreito, o caminho da salvação.

A pesquisadora Ivana Buric observou que milhões de pessoas já estão colhendo os benefícios de exercícios mentais sem sequer perceber o quanto essas atividades são verdadeiramente benéficas para seus corpos. Buric afirma que, embora ainda seja necessário fazer mais estudos para verificar o alcance dos benefícios, ela acredita que sua pesquisa é um elemento fundamental para futuros esforços de pesquisa. Publicado na revista Frontiers in Immunology, seu estudo analisa mais de uma década de pesquisas sobre como as estratégias de intervenção mente-corpo podem afetar o comportamento do DNA. Por outro lado, um tipo de meditação é tão eficaz em evitar a recaída dos portadores de depressão quanto antidepressivos, revelou um estudo publicado no inicio de dezembro pela Archives of General Psychiatry. A pesquisa foi feita pelo Centro de Saúde Mental e Dependência (CAMH, na sigla em inglês), no Canadá, em parceria com o Departamento de Psiquiatria do St Joseph’s Healthcare, a Universidade de Toronto e Universidade de Calgary, todas também no país canadense. Para chegar à conclusão, os pesquisadores analisaram pacientes tratados inicialmente com os medicamentos até o desaparecimento dos sintomas da doença e, posteriormente, separados em três grupos. O primeiro continuou com a medicação tradicional, o segundo seguiu tomando placebos e o terceiro adotou a Psicoterapia Cognitiva Baseada na Atenção Plena (MBCT, na sigla em inglês).

No livro Meditação andando - Guia para paz interior de Thich Nhat Hanh encontramos: “Na nossa vida diária, somos normalmente pressionados a ir em frente. Temos que ir depressa. Raramente nos perguntamos para onde devemos ir com tanta pressa. Quando você pratica meditação andando você sai a passeio. Não tem objetivo nem direção no espaço e tempo. O objetivo da meditação andando é a própria meditação andando. Importante é o ir, não o chegar. A meditação andando não é um meio para um fim, ela é um fim. Cada passo é vida, cada passo é paz e alegria. Por isso não há motivo para se apressar. Por isso é que seguimos devagar. Parece que vamos para frente, mas não estamos indo a lugar nenhum; não estamos sendo movidos por nenhum objetivo. Por isso sorrimos enquanto caminhamos. Que atividade é mais importante em sua vida? Passar num exame, comprar um carro ou uma casa, ou conseguir uma promoção no seu trabalho? Existem tantas pessoas que passaram nos exames, que compraram carros e casas, foram promovidas em suas carreiras, mas continuam sem paz de espírito, sem alegria, sem felicidade.

Encontrar esse tesouro é a coisa mais importante desta vida e, depois, partilhá-lo com as outras pessoas e com todos os seres. Para ter paz e alegria você precisa conseguir paz em cada passo que der. Seus passos são a coisa mais importante. Eles decidem tudo. Neste momento eu estou acendendo um incenso e juntando as palmas das minhas mãos, em postura de botão de lótus, para orar pelo seu sucesso. O ar tende a ser fresco e limpo às primeiras horas da manhã ou tarde da noite. Nenhuma fonte de energia é mais nutritiva do que o ar puro. Se você praticar a meditação andando, você absorverá esta energia e sua mente e seu corpo se tornarão mais fortes. Se você fizer disso um hábito, sua vida se transformará gradualmente. Seus movimentos se tornarão ágeis, não precipitados e você se tornará mais cônscio de seus atos.

Tanto nas relações sociais, como na hora de tomar decisões, você se surpreenderá agindo calma e incisivamente, com maior perspicácia e compaixão. Todos os seres, próximos ou distantes, grandes ou pequenos - da luz e das estrelas às folhas e às lagartas – se pacificarão à medida que você caminhar meditando.” Às vésperas da eleição que se anuncia, precisaremos muito dessas atividades e talvez, assim, conseguiremos escolher os candidatos certos, se existirem. Uma coisa é certa, devemos nos integrar a natureza. Olhar o céu, a lua e as estrelas. Fazer energização da glândula timo com a energia solar e respeitar todos os animais como criações de Deus. Citamos uma frase do grande escritor Augusto Cury em seu livro O futuro da humanidade: “Quem nunca abraçou uma árvore ou conversou com uma flor, nunca foi digno das dádivas da natureza! Não sejam insensíveis! Aprendam a amar quem tantos lhes dá!”