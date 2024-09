Uruam Andrade - Divulgação

Uruam AndradeDivulgação

Publicado 02/09/2024 00:00

Consolidar o protagonismo do interior fluminense tem sido uma das missões do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E a melhoria da infraestrutura é um dos primeiros passos para garantir o desenvolvimento socioeconômico dos 92 municípios. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas já investiu, nos últimos dois anos, R$ 2,6 bilhões em 140 projetos, que incluem também drenagem e macrodrenagem, que ajudam a evitar, inclusive, desastres climáticos.

As obras de infraestrutura refletem o esforço da política do governador Cláudio Castro de mobilizar recursos para transformar o estado, segundo maior mercado consumidor do país, em um polo atrativo para empresas, com mais emprego e renda para a população. E a secretaria prioriza a contratação de mão de obra da região. É o caso de Petrópolis, na Região Serrana, onde as vagas para realizar intervenções no Túnel Extravasor foram ocupadas por moradores: 84 dos 88 contratados são da cidade, impactando diretamente na economia local.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o Rio de Janeiro registrou 90,8 mil novas vagas formais no primeiro semestre do ano. Entre os cinco setores que mais empregam está exatamente a construção. Os exemplos que temos no estado reforçam que investir em infraestrutura atrai mais negócios, aumenta a competitividade das empresas e cria empregos. Mas o nosso trabalho no interior garante ainda maior mobilidade, acessibilidade, segurança e valorização econômica dos municípios.

Outro reflexo da política integrada é o impacto das obras estruturantes no setor de turismo. Afinal, apenas no primeiro semestre de 2024recebemos 760 mil turistas internacionais, um aumento de 19,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos construindo o futuro que os cidadãos do Rio de Janeiro merecem. E o que é mais importante: estamos fazendo isso juntos – governo, setor privado e sociedade civil. Essa integração faz parte de uma política que abrange tanto a Região Metropolitana quanto o interior, com resultados positivos.