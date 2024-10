Sérgio Ribeiro- diretor Senac RJ - Divulgação

Publicado 02/10/2024 00:00

A inteligência artificial é o presente. Podemos pensar em futuro com as ferramentas que já temos hoje nas nossas mãos. Assim como no passado recente o advento da internet tornou definitivo o mundo globalizado, a IA já revoluciona os mais diversos setores da economia como saúde, segurança, negócios, varejo, infraestrutura, e, claro que no campo da educação profissional não seria diferente.

A IA, quando utilizada de forma ética e responsável na educação, pode beneficiar a todos: alunos, educadores e instituições. Instrutores de ensino podem, por exemplo, desenvolver materiais mais adaptados às necessidades e aos interesses dos alunos, utilizar a IA para automatizar tarefas repetitivas como correções de provas e gestão de registros; a IA pode viabilizar uma educação mais acessível a pessoas de diferentes regiões.

Inclusão, aliás, é o mote de todas as iniciativas do Senac RJ no estado. E, atualmente, falar em inclusão social também é falar de inclusão digital, já que as oportunidades mais valorizadas do mercado de trabalho estão ligadas às novas tecnologias. Analisando o cenário nacional, dados divulgados pela consultoria IDC apontam que o mercado de IA no Brasil está crescendo a uma taxa anual de 30%. Por aqui, 72% das empresas já utilizam IA em suas operações. E, para atender a este mercado com grande potencial é preciso investir em qualificação.

É com este pensamento que o Senac RJ, como instituição de ensino profissionalizante reconhecida por sua atuação no estado, mantém os “pés” no presente e os “olhos” no futuro. Nos últimos anos vem investindo fortemente na capacitação de jovens para o mundo do trabalho, adequando demandas tecnológicas emergentes ao setor de Comércio, Serviços e Turismo.

Como exemplos, temos a abertura da Cápsula de Inovação este ano no Centro do Rio, local onde são realizadas periodicamente palestras e workshops gratuitos com especialistas; duas edições do festival Senac Rio Summit, evento que democratiza e torna acessíveis ao público geral os principais tópicos discutidos no Web Summit Rio, do qual o Senac RJ é parceiro; e, o lançamento do novo Ensino Técnico Integrado ao Médio, que terá início em 2025.

Essa é a primeira oferta de cursos já alinhados às diretrizes do Novo Ensino Médio e um passo importante para preparar nossos alunos para um mercado de trabalho em constante transformação. Esse novo modelo educacional abrange três mil horas, sendo que a Formação Básica compreende as competências das áreas do conhecimento, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas; Matemática e suas Tecnologias. Inteligência Artificial será uma das opções que o aluno poderá escolher no Senac RJ como Formação Técnica e Profissional.

Ao oferecer iniciativas inclusivas a jovens das classes D e E, em subempregos ou considerados “nem-nem” (nem estudam e nem trabalham), o Senac RJ, como signatário do Pacto Global da ONU, reforça seu compromisso de reduzir o abismo digital e, consequentemente, social, por meio da difusão do conhecimento. Toda inovação tecnológica é positiva se utilizada a favor da sociedade, para promoção de cultura, lazer, saúde e, principalmente, para uma formação educacional igualitária que permita transpor barreiras e potencializar talentos.

* Por Sérgio Ribeiro, diretor regional do Senac RJ