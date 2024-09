Alexandre Hugueney - Divulgação

Publicado 28/09/2024 00:00

Não acredite nas palavras, mas sim nas obras pois, palavras o vento leva. "É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar. A fé é poderosa, mas a ação é ainda mais poderosa." - Thomas Cobert Gaines. Em 2006, o Governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, anunciou a construção de Masdar City, a primeira cidade totalmente sustentável do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) têm objetivos ambiciosos quando se trata de desenvolvimento de tecnologias para energia renovável e proteção climática. Localizada a 17 quilômetros da capital Abu Dhabi, a cidade de Masdar será uma vitrine para o desenvolvimento urbano sustentável. Os edifícios concluídos até agora já estão usando 100% de energia renovável.

Masdar funcionará a partir de energias renováveis, como solar, eólica e de hidrogênio. Não haverá emissão de carbono na atmosfera e 99% dos resíduos serão reutilizados. O projeto conta ainda com outro princípio sustentável: o consumo de água será reduzido em 50% da média mundial. Assim, todas as águas residuais serão reaproveitadas. Outra medida adotada para lidar com as altas temperaturas da região é a construção de ruas estreitas, para potencializar o vento encanado e as sombras. Desta forma, será possível economizar mais da metade da quantidade de energia necessária para fazer a cidade funcionar. A arquitetura integrará os valores e as características locais. Fauna e flora receberão atenção especial. O plano é incluir estações de tratamento de água, áreas recreativas, equipamentos esportivos, centros de reciclagem, estação de tratamento de esgoto, usina eólica e plantações de diversas espécies de árvores que harmonizem os locais.

A combinação desses recursos proporciona um ambiente de trabalho e lazer com qualidade de vida. O escritor Júlio Verne estava certo ao afirmar que uma cidade é como um livro. A arquitetura, o trânsito de veículos e pessoas, os sons, a organização espacial, os serviços devidos à comunidade e os fluxos energéticos de um ambiente urbano não ocorrem por acaso. Representantes oficiais da cidade esperam que a maioria do trabalho esteja concluído até o ano de 2030.

No entanto, dentro de sua promessa de crescimento rápido pode estar o maior risco para a sua autenticidade: a expansão muito rápida. O projeto vai trazer muito mais qualidades para o mundo da sustentabilidade; um lugar melhor para se viver do que um lugar melhor para se “vir e ver”. Atenção arquitetos, apreciem o exemplo de Masdar. Como tenho duas filhas arquitetas, as carapuças também são delas. Uma filosofia da composição e disposição do espaço natural, da antiga China, vem despertando um entusiasmo crescente no ocidente sob o nome de Feng Shui. O Feng Shui é uma prática antiga que tem o objetivo de eliminar as energias negativas dos ambientes para trazer mais equilíbrio e harmonia aos espaços.

A filosofia surgiu na China, onde acreditava-se que escolher o lugar certo para se morar era sinônimo de uma vida amena e saudável. Até o momento, a organização espacial dos fluxos energéticos tem sido utilizada principalmente dentro de casas e apartamentos. No futuro próximo, a tendência natural será aplicar o Feng Shui em espaços urbanos abertos e no planejamento das cidades brasileiras.

* Alexandre Hugueney é Economista, engenheiro e terapeuta

