Douglas Ruas - Divulgação

Douglas RuasDivulgação

Publicado 27/09/2024 00:00

Dizem que 365 dias passam rápido, mas sabendo aproveitar, é possível realizar muita coisa e transformar a vida de muitas pessoas. Digo isso, porque neste período em que estou à frente da Secretaria de Estado das Cidades do Rio de Janeiro, conseguimos promover o desenvolvimento sustentável e a integração entre os 92 municípios fluminenses.

Cerca de R$ 1 bilhão foi investido em projetos de centros urbanos sustentáveis e resilientes, tendo em vista que a emergência climática já é uma realidade em todo o planeta. A secretaria também se dedicou a iniciativas de transformação das cidades do estado em espaços urbanos modernos e acolhedores, que proporcionam mais qualidade de vida aos cidadãos fluminenses.

O planejamento dessas ações, realizadas em parceria com os municípios, permitiu o gerenciamento de grandes obras como a ponte Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé – uma solução de mobilidade urbana aguardada pelos macaenses por mais de quatro décadas –, a revitalização da Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, e o MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), em São Gonçalo. Projetos que são motivo de celebração para o Governo do Rio.

Nas frentes de trabalho estado afora, além das máquinas pesadas, os fluminenses encontram o programa Obra Cidadã, iniciativa que fornece às comunidades locais informações sobre as obras em execução. A ação, realizada por equipes de servidores públicos da Área Social da secretaria, esclarece a população sobre o andamento e as fases das intervenções e dissemina valores como pertencimento e envolvimento com o espaço público em construção.

Também nesse período, ocorreu a mobilização de gestores e da sociedade civil sobre a importância da realização das conferências municipais das cidades. Esses encontros têm como objetivo debater propostas e dividir experiências sobre a atuação do Estado a e aplicação abrangente de políticas públicas, que levem em consideração as particularidades de cada cidade do nosso país.

A participação ativa do governador Cláudio Castro em todo esse processo foi fundamental para o fortalecimento da atuação junto aos prefeitos e demais gestores municipais. A estreita relação possibilita uma administração cada vez mais integrada, que permite a entrega ágil dos benefícios a quem mais precisa.

É nas cidades que as pessoas vivem e é nelas que se deve começar as mudanças das quais dependem o futuro do planeta. Com a união e a colaboração de todos, um Estado do Rio de Janeiro cada vez mais forte está sendo construído, com cidades mais preparadas para condições adversas e qualidade de vida para todos.

* Douglas Ruas é secretário de Estado das Cidades