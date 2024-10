Ana Maria Antunes - Divulgação

Ana Maria AntunesDivulgação

Publicado 23/10/2024 00:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao concluir a educação básica. Em 2009 passou a ser utilizado também como forma de acesso à educação superior. Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está em fase de conclusão pode realizar o Enem para ingressar no ensino superior.

O Enem é realizado em dois dias e é composto por quatro provas objetivas. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As provas estão próximas: 03 e 12 de novembro. Seguem algumas dicas para se preparar:

Localização da prova: tenha uma alternativa para o transporte.

Estabeleça metas e planeje seus estudos: defina metas de curto e longo prazo: ter objetivos claros facilita a criação e o gerenciamento de um plano de estudos.

Crie um cronograma de estudos: planeje o que estudar e quanto tempo dedicar a cada disciplina. utilize simulados para verificar seus conhecimentos e identificar áreas que precisam de mais atenção.

Aproveite seus momentos mais produtivos: identifique o seu período produtivo: estude nos momentos em que você está mais alerta e focado, para minimizar cansaço e desmotivação.

Desconecte-se de distrações: mantenha o celular desligado durante os períodos de estudo.

Organize seu tempo de estudo: divida o estudo em períodos curtos: Estude em blocos de até 40 minutos e faça pausas curtas entre eles. Use uma folha para anotar distrações e retome os estudos após a anotação.

Comece sempre com uma revisão: iniciando pelo que foi estudado nos dias anteriores. Procure não divagar e foque no que não absorveu.

Faça questionamentos: que caminhos realizou para chegar a esse resultado? O que você entendeu?



Intercale estudo e descanso: pausas são essenciais para manter o cérebro ativo e evitar sobrecarga. Utilize esse tempo para alongamento, relaxamento e hidratação. Evite o uso de redes sociais e telas durante essas pausas para não perder a noção do tempo.



Crie mapas mentais simples: eles ajudam na memorização de conceitos e fórmulas. Coloque-os em locais visíveis e use palavras e símbolos de forma clara. Para disciplinas de exatas, utilize os mapas mentais para fórmulas e teoremas.

Bons estudos! Boas provas!

* Ana Maria Antunes de Campos é mestre em Educação, pedagoga e psicopedagoga