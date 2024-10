Everton Gomes é cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio - Divulgação

Com o fim do primeiro turno das eleições municipais no país, as urnas trouxeram uma mensagem muito clara: foram reeleitos os prefeitos comprometidos com a resolução dos problemas concretos da população. Mais do que teses, mirabolantes ou justas, estiveram na pauta do dia a rua asfaltada, a redução das filas de espera nos hospitais, as vagas nas creches, o transporte público e também o amparo aos trabalhadores que, por uma razão ou outra, precisaram do auxílio do Estado para prover sua dignidade, com o pão de cada dia.



Por reunir todas essas convicções e práticas, o prefeito Eduardo Paes obteve votação consagradora dos cariocas, vencendo a eleição no primeiro turno com folga. Assim também aconteceu com o prefeito do Recife, João Campos, que enfatizou em entrevista, após a vitória, que a “esquerda precisa se aproximar das pessoas e ter menos teses políticas’’. Tanto Paes, João e eu temos nossas teses e opiniões. Mas nada disso soluciona a urgência de quem passa fome. E o Rio vem dando exemplo ao Brasil de como combater a fome.



Hoje, estamos acertando na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda os detalhes para as inaugurações de mais 12 novas Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Feito Carioca. Até o fim do ano, serão 55 unidades espalhadas por toda a cidade, com foco nos bairros socialmente mais vulneráveis, com maior incidência de insegurança alimentar. E vale ressaltar: as cozinhas provêem não apenas refeição diária gratuita e balanceada, mas acesso aos nossos programas de geração de empregos e capacitação profissional. Nós nos preocupamos com a porta de saída.



Periodicamente, realizamos nas cozinhas ações do Trabalha Rio. Com acompanhamento de assistente social, cadastramos aqueles que estão aptos a trabalhar, entre os 280 beneficiários diários de cada uma das Cozinhas Comunitárias, nas vagas de emprego formal que oferecemos com o apoio de empresas parceiras.



É assim que semeamos e colhemos vitórias dos beneficiados em muitas frentes: a de quem conseguiu voltar a estudar, a da avó que hoje alimenta o neto com os padrões nutricionais adequados, a de quem conseguiu um novo emprego de carteira assinada. Êxitos que fazem a diferença nas vidas das pessoas.

* Everton Gomes é cientista político e secretário de Trabalho e Renda do Rio