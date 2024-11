Fabrício de Oliveira - Divulgação

Publicado 08/11/2024 00:00

Muitas coisas no cotidiano passam despercebidas ou não são valorizadas, embora tenham alta relevância para a sociedade de um modo geral. Neste 8 de novembro, aparentemente uma data simples, comemora-se o Dia dos profissionais das técnicas radiológicas e é sobre eles que gostaria de chamar a atenção de cada leitor, pois os exames radiológicos são meios eficientes para ajudar na construção de uma saúde preventiva e também para rastreios de doenças que acometem qualquer parte do corpo humano.

Através dos exames de imagem é possível contribuir com o diagnóstico precoce de diferentes patologias e inclusive tratar algumas delas. Muitas doenças, se diagnosticadas precocemente, têm as chances de cura aumentada significativamente. Por isso, esses exames representam um instrumento de prevenção e podem (e devem) ser incluídos nas rotinas e checkups periódicos.

Esses exames também têm um papel crucial no tratamento, pois ao oferecer um diagnóstico preciso, consequentemente propiciam ao médico especialista um direcionamento mais assertivo. As imagens em alta qualidade promovem, com suas informações nítidas sobre o estado de saúde, um maior bem-estar e tranquilidade de pacientes devidamente assistidos por profissionais de diversas especialidades.

Sem exageros, é possível afirmar que os exames de imagem podem ajudar a aumentar a expectativa de vida e melhorar a saúde. E não sei se isso é percebido.

Sabemos que a falta de informação muitas vezes inibe as pessoas, portanto é imprescindível passar esse conhecimento ao público. Os exames de imagem são indolores e de fácil execução por parte dos pacientes e, hoje, com a tecnologia digital, conseguimos capturar, armazenar e disponibilizar imagens de forma ainda mais rápida e eficiente.

Neste Dia dos profissionais das técnicas radiológicas, que homenageia os Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, que realizam exames de imagem, como Raios X, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, mamografia, entre outros, a mensagem principal é que possamos observar a importância desse ofício para a Medicina principalmente.

Que as autoridades possam proporcionar, cada vez mais, melhores condições de trabalho para esses profissionais, com a ampliação do acesso a equipamentos de ponta e ambientes adequados para o bom exercício da profissão.

E que a população possa reconhecer o quão relevante é esse ofício, no qual é possível mapear com precisão a estrutura óssea e muscular do corpo humano.

Que em cada unidade hospitalar, pública ou privada, o cidadão possa contar com esse serviço nas mais diferentes demandas, pois raios x salvam vidas.

* Fabricio de Oliveira é Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do RJ – CRTR RJ.