Antonio Florencio de Queiroz Junior - Divulgação/Marco Terranova

Publicado 20/11/2024 00:00

O Dia da Consciência Negra, celebrado hoje, é uma data que destaca a resistência histórica e cultural dos negros no Brasil, homenageando a memória de Zumbi dos Palmares e reafirmando o papel da comunidade afro-brasileira na construção da sociedade. Com uma longa trajetória de lutas pela liberdade e contra o racismo, essa data também é um convite à reflexão sobre as contribuições dos afrodescendentes para a cultura, a economia e a política do país, além de reforçar a necessidade de programas que promovam a inclusão e a equidade racial. Nos ambientes corporativos, o Dia da Consciência Negra tem um impacto significativo, especialmente em organizações comprometidas com práticas de ASG (Ambiental, Social e Governança) e com Programas de Integridade que visam a construção de uma cultura organizacional diversa, justa e ética.

A promoção da diversidade e da inclusão está no centro de um Programa de Integridade moderno e eficaz, e celebrar o Dia da Consciência Negra dentro das empresas fortalece o compromisso com uma sociedade mais justa. Ao valorizar a diversidade étnica, as organizações não apenas respeitam a pluralidade cultural do Brasil, mas também criam um ambiente de trabalho onde todos têm espaço para se expressar e desenvolver seu potencial. Promover a inclusão significa reconhecer a importância das diferentes trajetórias e experiências que os colaboradores trazem, enriquecendo a troca de ideias e fortalecendo a capacidade de inovação.

A inclusão de ações de combate ao racismo e ao preconceito em um Programa de Integridade é uma forma de contribuir para a construção de um ambiente de trabalho mais acolhedor e respeitoso, onde as diferenças são vistas como um valor. Investir em iniciativas que promovem a igualdade ajuda a criar uma cultura de respeito, onde todos os colaboradores se sentem valorizados e inspirados a dar o seu melhor.

No contexto de ASG, o Dia da Consciência Negra também assume grande relevância. Na dimensão social, a inclusão e a igualdade racial demonstram o compromisso da empresa com os direitos humanos e a justiça social. Empresas que promovem ações de inclusão racial mostram à sociedade seu engajamento em causas importantes, alinhando-se a uma visão de responsabilidade social corporativa.

Já na área de governança, ações e normativos que coíbem e combatam todo tipo de preconceito reforçam a transparência e a responsabilidade da organização. O compromisso com a diversidade nas práticas de governança ajuda a construir uma imagem de seriedade e respeito, essencial para o fortalecimento de qualquer marca. Embora a relação entre diversidade e o aspecto ambiental do ASG seja menos direta, uma cultura organizacional que valoriza a inclusão também pode estimular inovações e práticas sustentáveis, gerando um impacto positivo no ambiente como um todo.

Celebrar o Dia da Consciência Negra no ambiente de trabalho, portanto, é uma ação que reflete o compromisso da organização com uma visão de futuro na qual a equidade racial e a inclusão representam valores concretos e praticados. Empresas que valorizam a diversidade em seus Programas de Integridade e nas práticas de ASG contribuem ativamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos têm a oportunidade de prosperar e serem respeitados.

* Por Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ