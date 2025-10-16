Caroline Alves - Divulgação

Publicado 16/10/2025 00:00

A ciência é o caminho mais seguro para transformar realidades e salvar vidas. É ela que nos permite compreender, prevenir e tratar doenças, mas também pensar políticas públicas mais humanas e eficientes. Quando investimos em ciência e inovação, estamos, na verdade, investindo em pessoas, em cada paciente atendido, em cada profissional formado, em cada descoberta que nasce dentro das universidades e se transforma em benefício social.



Essa integração entre pesquisa e saúde pública é uma das marcas mais fortes da atuação da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A fundação tem buscado ampliar investimentos que unam a produção científica à melhoria direta do atendimento à população. A modernização da infraestrutura hospitalar é um exemplo claro de como o apoio à pesquisa se traduz em qualidade de vida.



Recentemente, a FAPERJ e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação anunciaram R$ 24 milhões em investimentos destinados à modernização de unidades universitárias de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Desse total, R$ 17 milhões serão aplicados no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em Vila Isabel, um dos principais centros de formação médica e referência em atendimento do estado.



Os editais lançados compõem dois processos fundamentais: um voltado à aquisição de insumos para oncologia, garantindo materiais mais atualizados e adequados ao diagnóstico e tratamento do câncer, e outro destinado à estruturação dos setores de transplantes hepático e renal. O espaço físico dessas unidades já está finalizado, mas ainda vazio. Os novos equipamentos permitirão colocar em funcionamento setores que atenderão tanto o público infantil quanto pacientes em diálise, criando o maior centro de diálise do estado do Rio de Janeiro.



Esses investimentos representam muito mais do que a compra de equipamentos. Eles simbolizam a confiança no poder transformador da ciência e o reconhecimento de que o conhecimento é uma ferramenta essencial para o cuidado. A infraestrutura moderna e os ambientes de pesquisa fortalecidos permitem que nossos profissionais e pesquisadores possam exercer plenamente sua vocação: gerar soluções, oferecer esperança e salvar vidas.



Fortalecer hospitais universitários é fortalecer também a formação de novos cientistas e médicos, que aprendem, na prática, o valor da pesquisa aplicada ao serviço público. Cada projeto apoiado pela FAPERJ reforça esse compromisso com o futuro, um futuro em que a ciência e a saúde caminhem juntas, levando mais qualidade de vida e dignidade a todos os fluminenses.



Investir em ciência é investir em vidas. É garantir que o conhecimento gerado dentro das universidades alcance quem mais precisa. É reafirmar que a pesquisa não é um fim em si mesma, mas um meio de promover transformação social, inovação e bem-estar. Esse é o papel da FAPERJ: fazer da ciência um instrumento de cuidado, desenvolvimento e esperança.

Caroline Alves é presidente da FAPERJ