Júlio FurtadoDivulgação

Publicado 05/12/2025 00:00

No dia 4 de dezembro comemoramos o Dia do Orientador Educacional, profissional pouco conhecido e pouco celebrado, cuja atuação é fundamental para o sucesso e o bem-estar da comunidade escolar. Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico e desafiador, celebrar esse papel é reafirmar a importância de uma figura que transcende o ensino de conteúdos, dedicando-se ao desenvolvimento pleno dos estudantes e à construção de ambientes de aprendizado humanos e inclusivos.

A profissão no Brasil, inspirada por modelos norte-americanos, começou a ser delineada a partir da década de 1940 com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.073/1942), que já preconizava a assistência ao estudante. Consolidada pela Lei 5.564, de 1968, tornou-se pilar para a orientação profissional e para o desenvolvimento integral do educando. Mais tarde, somou-se a isso, a garantia do exercício da cidadania. O orientador atua como mediador entre alunos, professores, família e comunidade, promovendo acompanhamento individual e coletivo para harmonizar relações e potencializar o aprendizado.

No cenário escolar atual, a complexidade das demandas exige que o orientador educacional conjugue quatro olhares essenciais. O olhar psicológico que atua nas potencialidades vocacionais, no desenvolvimento de competências socioemocionais e na gestão de desvios comportamentais. O olhar pedagógico, que é crucial para identificar e minimizar entraves ao processo de aprendizagem. Com o crescente número de alunos com deficiência e a necessidade de uma escola mais inclusiva, o olhar psicopedagógico tornou-se indispensável para lidar com dificuldades de aprendizagem, adaptações pedagógicas e transtornos. Por fim, a pluralidade étnica, cultural e sexual exige um olhar sociopolítico, garantindo que a escola seja um espaço de respeito às diferenças e de fomento ao diálogo construtivo.

Neste Dia do Orientador Educacional, estendemos nossos mais sinceros parabéns a esses profissionais que, com paixão e expertise, transformam vidas, constroem pontes e fortalecem o tecido social da escola. Sua visão integral do ser humano e sua incansável busca por uma educação equitativa e de qualidade são inspirações diárias. Que seu trabalho continue a florescer, guiando gerações e moldando um futuro mais promissor para todos.

Júlio Furtado é orientador educacional e escritor