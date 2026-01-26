LUIZ AMORIM - DIVULGAÇÃO

Praias lotadas e blocos que cruzam as ruas da cidade antecipando a alegria do carnaval. Todo início de ano, essas imagens marcam o verão no Rio de Janeiro e rodam o mundo. E é exatamente nessa hora que mais precisamos de você! Infelizmente, as férias significam também quedas nas doações de sangue em todo o Brasil.

O movimento no salão do doador do Hemorio, no Centro do Rio de Janeiro, e em outros postos de coleta espalhados pelo estado começa a cair nas festas de fim de ano e só volta ao normal depois do carnaval. Na primeira semana de janeiro, por exemplo, tivemos uma queda de 42% na quantidade de bolsas de sangue doadas no Hemorio. O problema é que, justamente neste período, as emergências dos hospitais recebem mais pacientes precisando de transfusão.

Nas duas primeiras semanas de 2026, apenas 3.737 pessoas compareceram para doar sangue nas unidades do Hemorio na capital, em Duque de Caxias, Teresópolis e Santo Antônio de Pádua, uma média de 234 doações por dia. Isso é 21% abaixo do número mínimo necessário para fazer frente à demanda do estado, de 300 doadores por dia.

Diante desse quadro, o Hemorio não mede esforços e promove campanhas para conscientizar a população sobre a necessidade e a importância de mais doações acontecerem em todos os períodos do ano, principalmente nas fases de menor captação.

Em dezembro de 2025, o Hemorio realizou campanhas com influenciadores digitais e suas comunidades para mais doações de sangue. Entre os dias 1º e 5 de dezembro, a campanha "Hemolover" conseguiu 1.174 doações. E no dia 20 de dezembro, o Hemorio recebeu a ação da CazéTV, que colaborou para arrecadar 543 doações num único dia, o recorde anual de doações.

Além das campanhas do Hemorio para atrair mais doadores voluntários, o Governo do Estado tem investido na reestruturação dos pontos de coleta e na criação de novos locais para doação. Em 2024, inauguramos o Hemorio Duque de Caxias, no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo; e em 2025, entregamos o primeiro hemocentro público do Noroeste Fluminense, em Santo Antônio de Pádua.

O esforço também consiste em promover coletas externas em empresas, órgãos governamentais, shoppings e locais de grande circulação para incentivar a doação de sangue ao longo do ano. Tudo para evitar o desabastecimento dos estoques e não prejudicar o atendimento às cerca de 100 unidades abastecidas pelo Hemorio que necessitam de doações constantes de sangue.

Vale lembrar que para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais (modelo disponível no site do Hemorio: www.hemorio.rj.gov.br)

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Os homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano, e as mulheres podem fazer de 3 em 3 meses, até 3 vezes ao ano. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.

A população tem papel fundamental nesse processo, e a regularidade nas doações é essencial para garantir o pleno abastecimento dos estoques do banco de sangue. Uma bolsa de sangue doada pode ajudar até quatro pessoas. A doação é um ato simples, que salva vidas e resgata sorrisos.



Luiz Amorim é diretor-geral do Hemorio