Flávio Valle - Divulgação

Publicado 03/03/2026 00:00

Ao iniciar um novo ano, é inevitável refletir sobre o Rio de Janeiro sob dois prismas: a capital, que cresce e atrai investimentos, e o Estado, que enfrenta crises e falta de planejamento. O contraste é doloroso para quem acredita no potencial da região.



A cidade do Rio encerrou 2025 com crescimento econômico de 2,9%, criação de quase 379 mil empregos formais desde 2021 e inflação abaixo da média nacional. O turismo bateu recordes, com 12,5 milhões de visitantes movimentando mais de R$ 27 bilhões. Esses resultados refletem uma gestão municipal eficiente e políticas públicas bem executadas.



Enquanto a Prefeitura investe em mobilidade urbana, subsidiando a tarifa de ônibus (R$ 5,00), o Estado administra o metrô mais caro do país (R$ 7,90, com previsão de aumento), sem contrapartidas como expansão ou integração tarifária. O sistema é caro e ineficiente, simbolizando a falta de gestão estadual.



Na segurança pública, a megaoperação de outubro de 2025 resultou em mais de cem mortos, sem trazer sensação duradoura de segurança e prejudicando a imagem do Rio durante a COP 30. Diante da omissão estadual, o município investiu na criação da Força de Segurança Municipal, mas segurança é competência do Estado.



O contraste revela duas formas de governar: uma gestão municipal focada em planejamento e responsabilidade fiscal, e um governo estadual que aposta em medidas populistas e obras inacabadas. A capital cresce e atrai turistas, enquanto o Estado acumula crises e desperdiça recursos.



Como vereador, proponho iniciativas como o Estatuto da Orla, regulamentação de preços nas praias e expansão do VLT, mas há limites: transporte metropolitano e segurança pública são atribuições estaduais. Não podemos permitir que a omissão do Estado comprometa o futuro da Região Metropolitana.



O Rio não pode crescer sozinho. É hora de cobrar responsabilidade e compromisso do Estado. O cidadão fluminense merece políticas concretas e duradouras. Se 2025 deixou uma lição, é que gestão responsável gera resultados. O Estado precisa mudar de rumo com coragem e responsabilidade, ou continuará arrastando milhões para a decadência. O futuro do Rio exige ação imediata.

Vereador Flávio Valle