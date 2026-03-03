Eduardo Furtado - Divulgação

Publicado 03/03/2026 00:00

Decisões ruins quase nunca são tomadas na ponta. Mas é na ponta que elas explodem. No serviço público, quem atende, orienta, fiscaliza e/ou executa políticas públicas virou rosto de um Estado em que a população perdeu a confiança. O conflito que parece pessoal é, na verdade, institucional e cobra seu preço todos os dias: no balcão, na rua e no atendimento direto ao cidadão.

A crise de confiança não é obra do acaso. Ela é fruto de políticas públicas mal desenhadas, metas impostas sem diálogo, normas que se atropelam e atos administrativos que não conversam entre si. O cidadão não encontra coerências. Encontra frustração. E essa frustração não é dirigida ao Estado em abstrato, mas a quem o representa fisicamente. A autoridade passa a ser questionada, a regra vira disputa e a orientação técnica é recebida como afronta. Com isso, o servidor também sai frustrado.

Nesse ambiente, o servidor da ponta vira o para-raios do sistema. Sem confiança institucional, fiscalização vira perseguição, atendimento vira confronto e decisão técnica vira “implicância”. O problema não está no servidor, nem no cidadão, mas no desenho das decisões que chegam prontas, mal explicadas e sem sustentação prática ou jurídica para quem precisa aplicá-las.

É aqui que a frase precisa ser dita com clareza: decisões ruins vêm de cima. Protocolos confusos, metas irrealistas e políticas desconectadas do território são definidos longe da execução. Quem está na ponta não decide, mas tem que responder. Não planeja, mas tenta explicar. Não cria a regra, mas enfrenta o conflito que ela produz. O resultado é desgaste diário, perda de autoridade legítima e um serviço público cada vez mais tensionado.

Parte desse problema também passa pelo inchaço, em setores estratégicos, de pessoas sem trajetória técnica no serviço público ocupando cargos comissionados. Quando decisões são tomadas por quem não conhece o funcionamento real da política pública, o resultado tende a ser norma mal calibrada, meta desconectada da execução e orientação impossível de sustentar na ponta. Não se trata de negar a política, mas de reconhecer que gestão pública sem conhecimento acumulado produz erro em cadeia.

Há um invisível e pesado custo nisso tudo. O adoecimento físico e emocional de profissionais, a evasão de quadros experientes e a autocensura técnica enfraquecem o Estado por dentro. E a sociedade por fora. Quando o servidor passa a agir defensivamente para evitar conflito, o serviço piora. Quando a população passa a desconfiar de quem executa, a democracia local perde um de seus pilares mais básicos: a mediação institucional.

Reconstruir a confiança não começa na ponta. Começa no topo. Exige decisões responsáveis, comunicação clara, metas possíveis e respaldo real a quem executa. Exige reconhecer que o servidor não é o problema a ser combatido, mas parte essencial da solução a ser fortalecida. Valorizá-lo e respeitá-lo é investir na sociedade.

Enquanto decisões ruins continuarem descendo sem lastro ou consciência, a conta seguirá chegando onde sempre chega: na ponta. E nenhum discurso de eficiência será capaz de compensar a perda de confiança que isso produz.

Eduardo Furtado é servidor público da área fiscal do município do Rio de Janeiro