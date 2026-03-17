MANOELA PERES: MUDANÇAS NO CLIMA - DIVULGAÇÃO

MANOELA PERES: MUDANÇAS NO CLIMADIVULGAÇÃO

Publicado 17/03/2026 00:00

Oi, gente! Dia de 16 de março é o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, e não tem como negar que estamos todos sendo impactados por eventos que antes eram raros e hoje se tornaram costumeiros. O que aconteceu recentemente em Juiz de Fora me faz refletir sobre um assunto que precisa ser tratado com prioridade: a urgência climática. Durante os meus mandatos como prefeita de Saquarema, aprendi que governar não é apenas cuidar do asfalto que a gente vê sob o sol, mas antecipar o problema que a gente não quer que aconteça quando o céu fecha e a chuva aperta.

Em 2023, quando mergulhamos de cabeça na Agenda 2030 da ONU, paramos para olhar no espelho e fazer uma autocrítica: o que estávamos fazendo de fato pelas mudanças climáticas? A verdade nua e crua é que, como nunca tínhamos sofrido uma tragédia de grandes proporções em Saquarema — como deslizamentos fatais ou enchentes catastróficas —, esse era um tema que as administrações anteriores negligenciavam. Mas o clima mudou e a nossa postura precisava mudar também, porque ignorar o risco é o primeiro passo para o desastre.

O sinal de alerta definitivo tocou forte naquele mesmo ano, quando o bairro do Tingui ficou completamente isolado. A ponte caiu e a comunidade ficou sem sinal de celular por 48 horas. Aquela angústia de não saber como o morador estava, se havia feridos ou doentes, nos deu a certeza de que precisávamos de resiliência. Não ficamos parados. Finalizamos um Plano de Contingência da Defesa Civil super robusto, que hoje é atualizado anualmente. Ele olha para tudo: desde as encostas no 3º distrito, na Serra do Mato Grosso, até o aumento do nível do mar que impacta nossos pescadores e a infraestrutura na orla.

Colocamos a tecnologia a serviço da vida com o nosso CIOC (Centro Integrado de Monitoramento). São mais de 800 câmeras que nos ajudam a identificar alagamentos e pontos sensíveis em tempo real. Além disso, investimos na recuperação ambiental dos nossos manguezais, que funcionam como esponjas naturais, e fomos a única cidade do estado a assinar a carta de compromisso com a economia azul, protegendo nossos oceanos e garantindo o desenvolvimento sustentável da nossa costa.

Mas ninguém vence a crise climática sozinho; é preciso governança e parceria. No final de 2025, fechamos uma parceria com o governo estadual e a ONU-HABITAT no programa "Ambiente Resiliente". Também unimos forças com a nossa vizinha Araruama no programa CAPACITA, do Ministério das Cidades, onde selecionamos 11 servidores para se tornarem especialistas em cuidar de territórios vulneráveis.

Olhando para o lado, vemos exemplos que nos dão esperança. Nova Friburgo, por exemplo, deu um passo gigante agora em 2026 com a instalação da primeira "Barreira Sabo" do Brasil — uma tecnologia japonesa de R$ 15 milhões, segundo dados do portal G1, para conter o fluxo de detritos em encostas. É o nosso Rio se tornando referência em segurança. E se engana quem acha que sustentabilidade é algo distante da realidade; na COP30, a cidade de Sobral, no Ceará, brilhou com seus "parques alagáveis", transformando áreas de inundação em espaços de lazer inteligentes.

Falar de mudança climática exige uma prefeitura unida, um estado presente e cidades que conversem entre si. É um esforço multissetorial para garantir que, quando a chuva vier, o cidadão possa dormir tranquilo. A política, para mim, é o instrumento para construir cidades que protejam o hoje e garantam o amanhã. O futuro é resiliente ou não será. Cuidar da nossa casa comum é a prova mais bonita de amor ao próximo e compromisso público.

E na sua cidade? Como está o preparo para as chuvas e as mudanças no clima? Me envie uma mensagem contando a experiência da sua região e vamos construir juntos soluções para um Rio de Janeiro mais seguro para todos!

Manoela Peres é secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, ex-prefeita de Saquarema e Mestre em Administração