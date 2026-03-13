ISABEL MEIRELLES - DIVULGAÇÃO

ISABEL MEIRELLESDIVULGAÇÃO

Publicado 13/03/2026 00:00

O Mês da Mulher é um momento de reflexão sobre conquistas, desafios e transformações que marcam a trajetória feminina ao longo da história. Mais do que celebrar, é um período para reconhecer o avanço das mulheres em diferentes áreas da sociedade e do mercado de trabalho, especialmente em setores que, por muito tempo, foram considerados exclusivamente masculinos.



A construção civil é um exemplo claro dessa mudança. Durante décadas, o setor foi dominado por homens, mas esse cenário vem se transformando de forma significativa. Hoje, mulheres ocupam funções técnicas, operacionais e de liderança, atuando como engenheiras, arquitetas, eletricistas, pedreiras e mestres de obras. A presença feminina não apenas amplia a diversidade no setor, mas também traz novas perspectivas, inovação e eficiência para o ambiente profissional.



Esse avanço é resultado de uma combinação de fatores, como maior acesso à educação, qualificação profissional e iniciativas que incentivam a inclusão feminina em diferentes segmentos do mercado. Ainda assim, os desafios permanecem. O preconceito, a desigualdade salarial e a necessidade constante de provar competência em ambientes majoritariamente masculinos ainda fazem parte da realidade de muitas profissionais.



Apesar disso, as mulheres continuam avançando e conquistando espaços com determinação e excelência. Cada nova profissional que ingressa na construção civil representa não apenas uma conquista individual, mas também um passo importante na transformação de todo o setor.



Iniciativas voltadas à capacitação técnica têm desempenhado um papel fundamental nesse processo. Cursos que ensinam desde o manuseio de ferramentas até técnicas de reparo e conhecimento sobre materiais de construção ajudam a ampliar as oportunidades e a fortalecer a autonomia feminina, seja para atuar profissionalmente ou para garantir mais independência no dia a dia.

Quando empresas e instituições investem na qualificação e na inclusão das mulheres, elas não estão apenas abrindo portas para novas profissionais. Estão contribuindo para um mercado mais diverso, inovador e preparado para os desafios do futuro.



O crescimento da presença feminina na construção civil e em outras áreas demonstra que talento, competência e dedicação não têm gênero. O que antes era visto como exceção passa, gradualmente, a se tornar parte natural da realidade do mercado de trabalho.



Neste Mês da Mulher, mais do que celebrar conquistas, é essencial continuar incentivando iniciativas que ampliem oportunidades e fortaleçam a presença feminina em todos os setores. Construir um futuro mais justo passa também por reconhecer o papel das mulheres na transformação da sociedade.



Afinal, quando as mulheres conquistam espaço, não estão apenas construindo carreiras. Estão ajudando a construir um mundo com mais igualdade, oportunidades e possibilidades para as próximas gerações.

Isabel Meirelles é empresária