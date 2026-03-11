João Carlos Silva, articulista e consultor - Foto: Divulgação

João Carlos Silva, articulista e consultorFoto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 21:36 | Atualizado 11/03/2026 21:38

Criada por Mário Henrique Simonsen, Nestor Jost e Benedicto Fonseca Moreira, brasileiros ilustres, Funcex formata ideias para o Brasil. Focada em pesquisas que alavancam o Brasil mundo afora, ela elencou personalidades na sua direção. Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Ruy Barreto, Benedicto Fonseca Moreira, João José de Carvalho Sá, Roberto Giannetti da Fonseca, José Augusto Coelho Fernandes, Lytha Spindola, José Rubens de La Rosa, Roberto Fendt Júnior e Antônio Carlos da Silveira Pinheiro ergueram o nome da entidade com expansão nacional e internacional extraordinária. Ela não tem fins lucrativos. Sua lucratividade está na entrega de bons projetos, pesquisas e consultorias ao mercado econômico daqui e lá fora. Impõe um capital de resultados de alta respeitabilidade. O setor público e o setor privado estão na prancheta diária de sua diretoria , expandindo conclusões para caminhos seguros. É o que o mercado precisa. Estamos atentos aos conflitos pelo mundo. São graves. O trabalho da Funcex em seus 50 anos bem vividos foca tudo isso. Os resultados obtidos pelo que realiza fazem da Funcex um braço do desenvolvimento na economia e no planejamento do Brasil. Suas análises envolvem estudos aprimorados. Completam um circuito de mundo moderno atentos aos acontecimentos. Seu Conselho Curador e seu Conselho Superior são compostos por nomes emblemáticos da vida nacional. Pensadores e gigantes no que realizam pelo país. O comércio exterior faz da direção da entidade uma força na formação de novas inteligências em seus respeitados cursos. Instituidores e Mantenedores completam essa significância nacional. O que o Brasil espera de uma entidade tão expressiva como Funcex? Espera que permaneça na sua condução na elevação internacional de interlocução entre o comércio exterior cada vez mais forte junto ao Brasil. 50 anos não são cinco anos. São meio século de muita dedicação naquilo que se propôs no ato de sua criação. Emblemática e altiva, Funcex é um caminho que todo empreendedorismo deva se orgulhar. Relações diplomáticas que traçam muitas conquistas. Esses olhos da entidade voltados pelo amplo crescimento comercial brasileiro em suas relações internacionais só se fecham quando Deus envelhecer. Vida longa para Fundação de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Uma casa brasileira que pensa o Brasil.

João Carlos Silva é articulista e consultor.