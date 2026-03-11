OLHAR QUE TRANSFORMA - DIVULGAÇÃO

Oi, gente! Estamos na semana do 8 de março, um momento que vai muito além das flores; é um período de reflexão profunda sobre o protagonismo feminino e o impacto real de termos mais mulheres no poder. Ao longo dos meus dois mandatos como prefeita de Saquarema, percebi que a presença feminina na tomada de decisão não é apenas uma questão de representatividade, mas de eficiência e sensibilidade social. Muitas vezes, a gestão pública tradicional deixa lacunas em temas que afetam diretamente o dia a dia das mulheres, mas que não são priorizados por quem não os vivencia. A "economia do cuidado", por exemplo — que envolve o suporte a filhos, idosos e a gestão do lar — raramente era vista como um pilar de desenvolvimento econômico.

O desafio que enfrentei foi justamente como transformar uma cidade para que ela acolhesse, protegesse e impulsionasse as mulheres, permitindo que elas tivessem equidade de gênero na política e na vida.

Em Saquarema, decidimos que o atendimento público humanizado seria a nossa marca. Implementamos políticas que atacam a raiz da desigualdade, como a criação de creches noturnas e o fortalecimento da clínica da mulher, um refúgio de cuidado especializado. No âmbito da saúde, o programa de apoio ao pré-natal com a entrega de enxovais garantiu dignidade desde o início da vida. Entendemos que a educação pública de Saquarema precisava ir além do básico. Investimos em incentivos para o EJA, pois sabemos que muitas meninas abandonam a escola ao engravidar.

Ao oferecer uniformes de alta qualidade, kits escolares completos e merendas nutritivas, tiramos o peso financeiro das costas das mães. Nossa gestão também teve a sensibilidade de olhar para a neuro divergência, elaborando o projeto da Casa do Autista que será inaugurada em breve e criando espaços sensoriais nas escolas, garantindo uma educação de qualidade e inclusiva.

A segurança também foi prioridade: instalamos mais de 800 câmeras nas escolas para proteger nossas meninas e fortalecemos o combate à violência doméstica, que ainda atinge milhares de mulheres diariamente no Brasil. Por meio da Secretaria da Mulher de Saquarema, lançamos o Guia de Proteção à Mulher, um material criado para transformar informação em segurança, acolhimento e ação efetiva.

Esse olhar de mãe, que deseja para o filho do vizinho o mesmo que deseja para o seu, fez com que programas como a Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema (EPES) e o Conexão Universitária tivessem mais de 60% de ocupação feminina, pois nelas as meninas se sentem protegidas e incentivadas. Hoje, vejo com orgulho a sucessão para a Lucimar, consolidando a liderança feminina Saquarema. Atualmente, nossa estrutura conta com 8 secretárias mulheres (32% do total) e 7 subsecretárias (17%), provando que quando uma mulher sobe, ela puxa outras com ela.

Essa onda de mulheres na gestão pública tem transformado outras regiões também. No estado do Rio, o fortalecimento de redes de proteção e centros de atendimento à mulher vítima de violência são exemplos de como a liderança feminina prioriza a vida. Segundo dados do IBGE, embora as mulheres sejam a maioria da população e dos eleitores (52%), elas ainda ocupam apenas cerca de 15% das prefeituras brasileiras, um número que precisamos mudar para garantir que o desenvolvimento municipal seja verdadeiramente inclusivo. Cidades como Maricá também investem fortemente no empoderamento feminino através de programas de renda básica que beneficiam majoritariamente chefes de família mulheres, injetando recursos na economia local.

A gestão com o "olhar feminino" não é sobre ser melhor ou pior que os homens, mas sobre trazer para a mesa temas que foram ignorados por séculos. É sobre transformar o serviço público de qualidade em uma ferramenta de liberdade para as mulheres. Mulheres que fazem a diferença não apenas administram recursos; elas constroem legados de cuidado e justiça social. Que neste mês de março, possamos reafirmar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive decidindo o futuro do nosso país.

