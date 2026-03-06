Vereador Júnior Coruja - Divulgação

Vereador Júnior CorujaDivulgação

Publicado 06/03/2026 00:00

A Câmara Municipal de Petrópolis vem se destacando por uma gestão marcada pela modernização administrativa e pela adoção da inovação tecnológica, com a implementação do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia (PDIT). Somam-se a esse cenário as amplas reformas estruturais no histórico Palácio Amarelo, o reconhecimento do Tribunal de Contas quanto à transparência e à responsabilidade fiscal, a retomada do concurso público após 16 anos, a valorização do patrimônio histórico em parceria com a UERJ, o IPHAN e o INEPAC, além da devolução de mais de R$ 20 milhões aos cofres da Prefeitura. As ações consolidam um novo modelo de eficiência administrativa no Legislativo municipal.

A adoção do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia, desenvolvido pela Mesa Diretora em parceria com o Serratec, estabelece diretrizes para o uso estratégico, ético e eficiente da tecnologia no âmbito do Legislativo. O PDIT orienta ações em áreas como infraestrutura de tecnologia da informação, segurança da informação, capacitação de servidores, governança de dados e integração de sistemas, com foco na normatização de processos, na adequação da infraestrutura física, na aquisição de novas tecnologias e na implementação de soluções inovadoras. O lançamento do plano representou um primeiro passo para posicionar a Casa Legislativa no patamar tecnológico exigido atualmente.

O plano também prioriza a continuidade dos serviços legislativos, com medidas voltadas à mitigação de riscos operacionais e cibernéticos, posicionando a Câmara de Petrópolis como a primeira do Estado a contar com um Plano Diretor de Inovação e Tecnologia estruturado. Para o presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja, a inovação contínua é essencial para garantir serviços públicos mais modernos, seguros e eficientes.

Paralelamente aos avanços tecnológicos, a Câmara passou por uma ampla reforma estrutural sob a presidência do vereador Júnior Coruja. As intervenções contemplaram desde o telhado do Palácio Amarelo e a rede elétrica até o restauro do plenário e a revitalização completa do edifício, com pintura interna e externa, além da recuperação das fachadas e de seus elementos artísticos. Trata-se de uma obra complexa, em razão da necessidade de preservação dos elementos de valor histórico do imóvel.

A valorização do patrimônio histórico também integra esse conjunto de ações. Em parceria com alunos de arquitetura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que participaram das obras no prédio, foram lançados dois glossários (volumes 1 e 2) detalhando os aspectos construtivos e históricos do Palácio Amarelo, imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Nesse contexto, foi elaborado ainda um livro de educação patrimonial, destinado à doação à Secretaria de Educação.

Na área de transparência e responsabilidade fiscal, a gestão obteve reconhecimento do Tribunal de Contas, conquistando selos que atestam a qualidade da prestação de contas, com destaque para o Selo Ouro em 2023. O resultado reflete uma administração comprometida com o uso eficiente e responsável dos recursos públicos.

Outro destaque é a valorização do servidor efetivo, com o descongelamento das progressões, promoções e a “cereja do bolo”, com o anúncio do concurso público da Câmara Municipal, que não é realizado há 16 anos. Estudos técnicos estão em andamento para a definição do impacto financeiro, do número de vagas e das necessidades administrativas, com a garantia do vereador Júnior Coruja de que o certame será realizado ainda em 2026.

Todos esses avanços foram alcançados dentro de uma gestão responsável, que permitiu à Câmara Municipal devolver mais de R$ 20 milhões aos cofres da Prefeitura de Petrópolis, sem comprometer os investimentos nem a qualidade dos serviços legislativos.

O conjunto das iniciativas consolida a atual gestão da Câmara Municipal de Petrópolis como uma das mais eficientes, modernas e comprometidas com o interesse público já registradas na história do município.

Júnior Coruja (PSD/RJ) é vereador e presidente da Câmara Municipal de Petrópolis