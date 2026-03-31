Fábio Barros é cirurgião bucomaxilofacial, referência em harmonização facial no Rio - divulgação

Fábio Barros é cirurgião bucomaxilofacial, referência em harmonização facial no Rio divulgação

Publicado 31/03/2026 00:00

A harmonização facial vive uma nova era, passou por uma transformação radical e necessária. Saem de cenário os rostos ultradefinidos, padronizados e exagerados – os lábios volumosos, maçãs do rosto extremamente marcadas e mandíbulas excessivamente definidas – e entram os com equilíbrio, naturalidade e individualidade. A missão é simples: usar técnicas com preenchimento, toxina botulínica e bioestimuladores para valorizar os traços do paciente, levando em conta leveza, proporção e autenticidade.

O procedimento não é moda ou tendência. É um tratamento, que exige diagnóstico, técnica e respeito à anatomia. Não é apenas estética, é saúde. Precisa ser feito com base científica, planejamento individualizado e acompanhamento adequado, porque, quando falta preparo técnico e não há protocolos de segurança adequados, os pacientes são expostos a riscos como inflamações, necrose tecidual e até comprometimento da visão.

No meu consultório, uso a tecnologia como aliada na segurança da harmonização. Com a ultrassonografia facial, conseguimos visualizar estruturas internas da face e planejar os procedimentos com muito mais precisão. Essa tecnologia também ajuda a identificar produtos aplicados de forma incorreta ou substâncias permanentes que não deveriam ter sido utilizadas, como o PMMA, que é permanente e pode causar deformidades.

O que é claro e não se pode negar é que a expansão da harmonização facial trouxe avanços importantes para a estética e para a autoestima de muitos pacientes. E o papel do profissional não é reproduzir padrões ou modas das redes sociais, mas orientar com responsabilidade, mostrando que cada rosto conta uma história e que a estética deve preservar essa autenticidade.

Não se trate de uma forma de bolo. Cada pessoa tem características únicas, e é justamente nessas particularidades que está a verdadeira beleza.







Fábio Barros é cirurgião bucomaxilofacial, referência em harmonização facial no Rio

