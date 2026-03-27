Lourival Tenório de Albuquerque - divulgação

Lourival Tenório de Albuquerquedivulgação

Publicado 27/03/2026 00:00

A recente assinatura, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de três decretos que regulamentam o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital inaugura um novo capítulo na relação entre sociedade, tecnologia e proteção de direitos fundamentais. Em vigor desde o último dia 17, o conjunto de normas impõe obrigações relevantes às plataformas digitais, com foco na restrição de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos potencialmente prejudiciais.



A iniciativa surge em um contexto de crescente preocupação com os impactos da exposição precoce ao ambiente digital. A ampliação do acesso a dispositivos eletrônicos por parte do público infantojuvenil trouxe consigo riscos concretos, como a exploração sexual on-line, a disseminação de conteúdos impróprios e a exposição indevida de dados pessoais. Nesse cenário, o ECA Digital se apresenta como uma resposta legislativa necessária, ainda que desafiadora.



Um dos principais avanços propostos pela nova regulamentação é a substituição do modelo de autodeclaração de idade, até então amplamente utilizado pelas plataformas. Na prática, o sistema anterior baseava-se na boa-fé do usuário, permitindo que menores acessassem conteúdos restritos com facilidade. Com a nova regra, passa a ser exigida a vinculação obrigatória das contas de usuários menores de idade a um responsável legal, o que representa uma tentativa de trazer maior controle e corresponsabilidade para o ambiente digital.



Apesar dos avanços normativos, a implementação prática do ECA Digital ainda enfrenta lacunas importantes. Um dos principais entraves está na ausência de definição clara sobre os mecanismos de validação da idade dos usuários. Essa regulamentação complementar depende da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que deverá estabelecer diretrizes técnicas e jurídicas para garantir segurança e conformidade no processo.



Outro ponto de incerteza diz respeito à forma como se dará a vinculação entre contas de menores e seus responsáveis legais. Ainda não há clareza se esse processo será realizado por meio de aplicativos específicos, integração com sistemas governamentais, como o Gov.br, ou soluções desenvolvidas pelas próprias plataformas. A indefinição pode atrasar a implementação efetiva da norma e gerar insegurança jurídica para empresas e usuários.



É importante reconhecer que o ECA Digital coloca o Brasil em posição de destaque no debate global sobre regulação de plataformas digitais e proteção de crianças e adolescentes. No entanto, como toda legislação inovadora, sua eficácia dependerá não apenas do texto legal, mas da capacidade de execução, fiscalização e adaptação tecnológica.

Lourival Tenório de Albuquerque é advogado criminalista