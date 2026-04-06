FABRICIO DE OLIVEIRA - DIVULGAÇÃO

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Publicado 06/04/2026 00:00

Quanto antes uma doença é diagnosticada, maiores são as chances de tratamento e cura. Os exames de imagem representam, neste contexto, um papel relevante e o que antes era visto como apenas um meio para confirmar diagnósticos, hoje com o avanço da tecnologia dos equipamentos radiológicos, se transformou em meios de prevenção.

O rastreamento de câncer é um bom exemplo desse novo cenário, pois os exames radiológicos são hoje fundamentais para identificar tumores em fases iniciais, quando as chances de cura são significativamente maiores. A mamografia é reconhecidamente fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, contribuindo para a redução da mortalidade associada à doença. A tomografia de tórax de baixa dose também tem sido primordial para detectar o câncer de pulmão em populações de risco, e por aí vai.

Além da oncologia, a radiologia também tem papel importante na identificação de fatores de risco, como a densitometria óssea, onde pela imagem se avalia a densidade mineral dos ossos e o diagnóstico precoce de osteopenia ou osteoporose. Detectadas a tempo, essas alterações podem ser tratadas ou controladas antes que provoquem impactos mais graves na saúde e na mobilidade do paciente.

No monitoramento de doenças crônicas os exames de imagem também se mostram indispensáveis, como nos problemas cardiovasculares, sendo acompanhados via tomografia cardíaca e angiotomografia.

Os exames de imagem também fazem parte de check-ups de rotina cada vez mais completos.

Ultrassonografias abdominais e radiografias de tórax, por exemplo, funcionam como uma espécie de “mapa interno” do organismo, permitindo identificar lesões ocultas, alterações estruturais ou sinais iniciais de doenças. Esse olhar antecipado possibilita uma abordagem médica mais estratégica, voltada não apenas para tratar, mas para evitar que problemas evoluam.

O somatório desses fatores significa diagnósticos mais confiáveis e menos procedimentos desnecessários, o que também impacta no aspecto econômico, pois tratar precocemente tende a ser muito menos oneroso do que lidar com enfermidades em estágios avançados, tanto para o sistema de saúde quanto para o próprio paciente.

Enfim, a radiologia se apresenta como primordial para a saúde preventiva da sociedade de um modo em geral e os profissionais das técnicas radiológicas, cada vez mais atuam em prol da população.









Fabricio de Oliveira é Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do RJ – CRTR RJ