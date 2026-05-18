Paulo Fortunato - Divulgação

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Publicado 18/05/2026 16:47

Angra dos Reis implementou a Educação Empreendedora em sua rede municipal, alcançando 20 mil estudantes. O currículo contempla três pilares centrais — Educação Financeira, Computação e Projeto de Vida — com ênfase no desenvolvimento de habilidades socioafetivas e o apoio de materiais estruturados. Além disso, o município conta com três Centros de Educação em Tempo Integral Vocacionais em Educação Empreendedora.



Mais do que a transmissão de conceitos, nossa proposta fomenta uma cultura empreendedora em estrita consonância com a formação integral. Neste cenário, a Educação Financeira assume um papel social urgente. Dados como os do programa 'Desenrola' revelam que o mercado de crédito fácil muitas vezes prospera sobre a vulnerabilidade formativa dos brasileiros — evidenciada pelo fato de 80% das famílias estarem endividadas. Ao enfrentarmos essa lacuna, transformamos a escola em um espaço de emancipação, desenvolvendo habilidades essenciais como autonomia, pensamento crítico e planejamento.



O prêmio mostra que Angra está no caminho certo ao investir em educação empreendedora como estratégia para que as escolas contribuam para a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico. E, em um mundo em constante transformação, preparar as crianças e jovens para os desafios do século XXI é mais do que uma responsabilidade — é um compromisso com o futuro.



A inclusão da cultura digital é outro diferencial relevante no processo de aprendizagem. Ao trabalhar o conceito de “aprender a fazer” (cultura maker), a escola dialoga diretamente com o mundo contemporâneo, valorizando a criatividade, a resolução de problemas e a inovação.



Nas unidades de tempo integral, a parceria estratégica com o Sebrae, por meio do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), conecta os estudantes à realidade econômica de Angra dos Reis. Essa colaboração fomenta o Empreendedorismo Social, permitindo que os estudantes desenvolvam projetos alinhados às vocações locais, como o turismo, a indústria naval, a pesca e o setor de petróleo e serviços. As práticas pedagógicas também enfatizam a preservação marinha e a sustentabilidade, estabelecendo uma relação direta entre o aprendizado e o desenvolvimento regional sustentável.



Com a participação ativa da comunidade, as Feiras de Empreendedorismo, realizadas após o desenvolvimento dos projetos ao longo do ano, promovem uma troca de saberes em que o público aprende com os estudantes por meio de projetos voltados à economia local, ampliando a visão de mundo e as perspectivas de futuro de todos os envolvidos.



A gestão educacional é baseada em monitoramento constante por meio de um índice próprio, o IDEAR, que mede o desempenho dos estudantes e nos permite corrigir rotas. O teste de Fluência em Leitura indicou um avanço significativo no número de estudantes leitores fluentes até o 5º ano de escolaridade no ano de 2025 (CAED Municípios).



É na escola que se constroem oportunidades reais de transformação — e cada estudante bem-preparado será um cidadão mais consciente no futuro.

Paulo Fortunato é secretário municipal de Educação de Angra dos Reis