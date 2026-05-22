Valorizar quem ensina é planejar o amanhã: a revolução que nasce na sala de aula - Divulgação

Valorizar quem ensina é planejar o amanhã: a revolução que nasce na sala de aula Divulgação

Publicado 22/05/2026 00:00

Oi, gente! Em maio, celebramos o Dia do Pedagogo, uma data que nos convida a refletir sobre a base de toda transformação social profunda: o ensino. Como gestora pública e cidadã, sempre defendi que governar é, antes de tudo, humanizar as prioridades. Quando olhamos para uma sala de aula, o que vemos não são apenas números de matrículas ou estatísticas frias, mas o amanhã do nosso país sendo desenhado em tempo real. E os grandes arquitetos desse futuro são os pedagogos e educadores, profissionais que dedicam suas vidas a mediar o conhecimento, acolher vulnerabilidades e despertar o potencial de cada criança.

O grande desafio que enfrentamos na administração pública contemporânea é superar um modelo de ensino engessado, puramente burocrático e distante da realidade dos alunos. Quando assumi a Prefeitura de Saquarema, encontrei uma rede de ensino que necessitava urgentemente de um norte estratégico e integrado. O descompasso entre o planejamento pedagógico e os resultados efetivos de aprendizagem gerava evasão escolar e desmotivação. Entendi, desde o primeiro dia, que para alcançar uma educação de qualidade e garantir o verdadeiro acesso à educação, precisávamos transformar a engrenagem por dentro, oferecendo suporte metodológico real para quem está na linha de frente do cotidiano escolar.

Vencemos esse desafio em Saquarema implementando a GIDE (Gestão Integrada da Educação), uma metodologia revolucionária focada em metas claras, diagnósticos precisos e soluções colaborativas. Com o apoio dos pedagogos, identificamos as lacunas de aprendizado em cada turma e traçamos planos de ação customizados. Essa estratégia impulsionou o nosso desenvolvimento educacional de forma impressionante.

Saquarema saltou para a 7ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental em todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, criamos programas robustos como o Programa Escola Viva e o Programa Conexão Universitária, garantindo que a jornada do estudante fosse acompanhada da educação básica Saquarema até o ensino superior. Essa engrenagem só funcionou porque investimos na valorização do professor e do pedagogo, associando metas a estímulos profissionais reais e promovendo uma rotina contínua de formação continuada.

Essa busca por eficiência, ordem e valorização pedagógica também encontra eco em ótimas iniciativas pelo Brasil, lideradas por gestores comprometidos com resultados reais. A cidade de Cascavel, no Paraná, tornou-se um verdadeiro canteiro de inovação e eficiência, sendo recorrentemente premiada nacionalmente por seus índices educacionais. O grande trunfo da gestão foi colocar o pedagogo no centro da estratégia de recuperação de conteúdos no contraturno, monitorando os gargalos de aprendizagem através de metas técnicas claras. Outro grande espelho de sucesso é o município de Sorocaba, em São Paulo. Lá, a administração reestruturou o suporte psicopedagógico na rede municipal, investindo na capacitação contínua e na autonomia dos coordenadores para aproximar as famílias da rotina escolar. Sorocaba demonstrou que o segredo de uma gestão escolar vencedora une meritocracia, capacitação rigorosa do corpo docente e acompanhamento constante. São exemplos contundentes de que os projetos educacionais de sucesso nascem da união entre método técnico e sensibilidade humana.

Acredito convictamente que investir no fortalecimento do corpo de pedagogos e na melhoria da infraestrutura escolar é o único caminho viável para reduzir as desigualdades sociais e garantir uma educação para todos. A experiência que acumulamos mostra que o pedagogo não é um mero executor de currículos, mas a liderança capaz de articular a educação e cidadania, conectando as famílias, a comunidade e o poder público. Olhar para o futuro do nosso estado e do país exige a coragem de transformar a educação em uma política de Estado perene, blindada contra descontinuidades políticas e focada no desenvolvimento integral.

Você conhece algum projeto pedagógico transformador na sua cidade? Compartilhe comigo pelas minhas redes sociais, que você encontra no meu blog (https://manoelaperes.com.br). Vou adorar conhecer outras histórias de sucesso de quem está mudando realidades. Afinal, cuidar da nossa infância e valorizar quem ensina é plantar hoje a semente de um Brasil mais justo, próspero e desenvolvido. Um grande beijo e até a próxima coluna!





Manoela Peres é ex-prefeita e ex-Secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema