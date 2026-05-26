Bededita da Silva - diulgação

Bededita da Silvadiulgação

Publicado 26/05/2026 00:00

No Brasil, o conceito de lazer não pode ser dissociado do peso das heranças históricas. O país, que foi o último das Américas a abolir a escravidão e o que mais recebeu africanos escravizados, carrega uma desigualdade estrutural que reflete diretamente na jornada de trabalho contemporânea. Enquanto nações desenvolvidas debatem a semana de quatro dias, a "Casa Grande" brasileira ainda resiste a avanços como a jornada 5x2. É nesse cenário de produtividade exacerbada que o "tempo livre" da classe trabalhadora torna-se um campo de batalha político e social.

Nesse contexto de luta pelo direito ao descanso e à cultura, emerge a história do Parque Shanghai, o parque temático mais antigo do Brasil. Fundado por Bernardo Walle em 1919 como um empreendimento itinerante, o Shanghai consolidou-se como o "parque do povo". Sua trajetória é uma lição de resiliência urbana: após passagens pelo Aterro do Calabouço e pela Quinta da Boa Vista, de onde foi despejado na década de 1960 pelo governador Carlos Lacerda para dar lugar a projetos alinhados à influência política norte-americana, o parque encontrou seu lar definitivo na Penha, em 1966.

Situado aos pés da Basílica de Nossa Senhora da Penha, o Shanghai desafia a lógica de que o patrimônio e o prestígio cultural, no Rio de Janeiro, devem se restringir ao eixo Centro-Zona Sul. Com seus 17 mil metros quadrados de área e 28 atrações, é um verdadeiro arquivo vivo da alma suburbana, compondo a paisagem de um lugar histórico e reconhecido por sua importância nas manifestações populares ao longo da história brasileira. Enquanto parques modernos apostam em simuladores de alta tecnologia, o Shanghai preserva um carrossel centenário de metal, operando como um verdadeiro "lugar de memória". Essa transferência de afetos entre gerações familiares de trabalhadores do Rio de Janeiro garante que o espaço físico esteja fundido à identidade coletiva suburbana carioca.

O reconhecimento internacional veio em 2005 com o Golden Pony Awards, que o consagrou como o parque em atividade mais longevo da América Latina. Contudo, o marco definitivo e mais recente de sua importância social ocorreu em maio de 2026, quando foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, quando o então governador interino Ricardo Couto sancionou o Projeto de Lei aprovado pela Alerj do ex-deputado estadual e atual prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano.

O Parque Shanghai resiste ao tempo e à vida imersa na realidade dos algoritmos das redes sociais. É a prova de que o direito ao lazer vivido de forma presencial forja o pertencimento e estabelece elos geracionais. Neste refúgio lúdico estabelecido há seis décadas em meio ao caos metropolitano, o carrossel suburbano nos lembra da urgência de valorizar a identidade local e a memória coletiva para não perdermos de vista quem somos e de onde viemos.



Benedita da Silva é deputada federal (PT-RJ)