Júlio Furtado é orientador educacional e escritor - Divulgação

Júlio Furtado é orientador educacional e escritorDivulgação

Publicado 14/10/2026 23:31

Chega mais um 15 de outubro e, como acontece todos os anos, escolas se enchem de mensagens, flores, bombons e homenagens. As redes sociais ganham frases sobre a nobre missão de ensinar, alunos produzem cartões e vídeos emocionantes e, durante algumas horas, o professor volta a ocupar um lugar de destaque.

Não há absolutamente nada de errado com as homenagens. Todo professor guarda na memória aquele aluno que voltou anos depois para agradecer, a família que reconheceu seu trabalho, a turma que o escolheu como paraninfo. São presentes que alimentam a alma. O problema começa quando transformamos afeto em política salarial, aplauso em plano de carreira e gratidão em condições de trabalho. Professor não vive de homenagem.

Durante muito tempo construímos uma narrativa perigosa em torno da docência. Ensinar virou missão, sacerdócio, vocação. E, evidentemente, há algo de profundamente humano no ato de educar. O professor trabalha com uma matéria-prima diferente de todas as outras: potencialidades humanas. Ele olha para alguém e precisa acreditar que esse alguém pode saber mais, compreender melhor, ampliar seu mundo e tornar-se uma pessoa diferente daquela que entrou pela primeira vez em sua sala de aula.

Mas exatamente por ser tão importante, a docência não pode depender apenas de vocação. Professor é profissão. Valorizar esse profissional significa garantir uma carreira que permita enxergar o futuro, ter tempo para estudar, ter formação continuada de qualidade, segurança e condições dignas para ensinar. Significa ter uma jornada que não obrigue alguém a correr de escola em escola para completar renda.

Em vez de perguntar apenas “como homenagearemos nossos professores?”, poderíamos perguntar: que condições estamos oferecendo para que deem boas aulas? Que perspectivas de futuro enxergam na carreira? Quanto tempo possuem para estudar e planejar? Estamos cuidando de sua formação? Estamos ouvindo seus reais problemas? E, principalmente, estamos construindo uma profissão que nossos melhores jovens tenham vontade de escolher?

Se as respostas forem desconfortáveis, talvez o 15 de outubro esteja cumprindo uma função mais importante do que distribuir parabéns. Porque o Dia do Professor não deveria servir apenas para celebrar quem permaneceu. Deveria também nos obrigar a pensar por que tantos estão desistindo e por que tão poucos desejam começar.

Júlio Furtado é Orientador Educacional e Escritor