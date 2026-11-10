Fernando Moraes é doutor honoris causa pela Unifadra/Fundec-SP - Acervo pessoal

Fernando Moraes é doutor honoris causa pela Unifadra/Fundec-SPAcervo pessoal

Publicado 10/11/2026 19:11

A leitura, em sua compreensão mais profunda, opera como uma criptonita invisível para a alma e o pensamento humano. Longe de ser apenas um refúgio ou habito de passatempo e entretenimento, a ação de ler possui um vigoroso e potente poder inoculante. Quando abrimos um livro, nos permitimos entrar em contato com outros mundos e realidades diferentes, além de conflitos morais, dores universais e belezas transcendentais. Essa exposição deliberada e segura aos dilemas e à complexidade da condição humana age no espírito de maneira semelhante a uma imunização biológica, introduz pequenas frações do mundo real, embora muitas vezes áspero, contraditório ou doloroso em um ambiente protegido, permitindo que a nossa consciência desenvolva anticorpos emocionais e críticos muito antes de enfrentarmos tais intempéries na vida prática.

Essa metáfora encontra eco na reflexão de grandes pensadores que dedicaram suas vidas à literatura, a exemplo do escritor peruano Mario Vargas Llosa. Em diversas ocasiões e ensaios, o Nobel de Literatura defendeu que a boa literatura é radicalmente insubordinada e profundamente inquietante. Para ele, os livros criam insatisfeitos, mentes que não se conformam com a opacidade do cotidiano, com os dogmas fáceis ou com as injustiças estruturadas ao nosso redor. Vargas Llosa argumenta que um leitor ávido é alguém que vive muitas vidas em uma só, experimentando a alteridade de forma tão vívida que se torna incapaz de fechar os olhos para a dor ou para a ignorância do outro. A leitura, portanto, nos invoca contra a intolerância, a apatia e o dogmatismo, injetando em nosso imaginário uma resistência consciente contra a simplificação grosseira da realidade.

O poder da leitura reside, sobretudo, na ampliação da visão de mundo, saindo da mesmice do olhar costumeiro. No cotidiano, estamos inevitavelmente confinados aos limites da nossa própria condição, das nossas vivências localistas, sociais e temporais. A literatura quebra essas barreiras espaciais e existenciais. Ao nos obrigarmos a calçar os sapatos de personagens complexos que erram, amam, sofrem e buscam sentido em contextos totalmente distintos dos nossos, exercitamos o discernimento ético e a empatia. Desenvolvemos a capacidade de compreender razões alheias sem necessariamente concordar com elas, o que desconstrói o preconceito e endurece nossa resistência contra os vírus da polarização cega e do ódio sectário. Quem lê com atenção e entrega, aprende a desconfiar das verdades absolutas, compreendendo que a vida humana é um mosaico multifacetado de perspectivas e singularidades.

Além da dimensão ética e empática, a inoculação literária atua como um poderoso antídoto contra a tirania do presente e o esvaziamento do pensamento crítico. Vivemos em uma era saturada de estímulos fugazes, onde a pressa e a superficialidade ameaçam anestesiar nossa capacidade de reflexão profunda. O livro exige tempo, silêncio, foco e um pacto de atenção que contraria a lógica da dispersão digital. Essa imersão fortalece o nosso aparato cognitivo, exercitando a memória, a imaginação e a articulação lógica das ideias. Ao nos depararmos com a riqueza estilística e a precisão do vocabulário de grandes autores, incorporamos estruturas mentais mais refinadas para decodificar o mundo.

A leitura funciona como um pacto vitalício com a liberdade interior. Inocular-se por meio dos livros significa recusar ao adoecimento coletivo da ignorância e escolher conscientemente habitar a complexidade. A literatura não promete um mundo indolor, fantasiado ou apenas fictício, mas nos equipa com a lucidez, a sensibilidade e a resiliência necessárias para habitá-lo de maneira plena, crítica e profundamente humana, fazendo com que possamos esperançar dias melhores.



Fernando Moraes é escritor, filósofo e palestrante.