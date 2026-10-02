Marcos Espínola - Marcos Espínola

Marcos EspínolaMarcos Espínola

Publicado 02/10/2026 00:00

Em uma democracia, poucos momentos traduzem de forma tão clara a responsabilidade individual diante do destino coletivo quanto o ato de votar. A cada eleição, milhões de brasileiros são chamados a escolher aqueles que conduzirão os rumos do país. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação legal, mas de exercer uma das mais importantes formas de cidadania.

A Constituição Federal estabelece que todo o poder emana do povo e que a soberania popular se manifesta, entre outras formas, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. É por meio dele que cada cidadão, independentemente de sua condição econômica, profissão, origem ou posição social, participa diretamente da escolha de seus representantes.

Às vésperas de mais um pleito, o Brasil chega às urnas ainda marcado por uma forte polarização política. Nesse ambiente, torna-se mais importante do que nunca que o eleitor preserve a serenidade, exercite o senso crítico e compreenda que a escolha de um candidato não deve ser orientada exclusivamente por simpatias, rejeições ou identidades ideológicas.

Ideias e convicções políticas fazem parte da democracia e devem ser respeitadas. Contudo, o voto também exige reflexão sobre o que está além das disputas partidárias. É preciso compreender os problemas concretos do país e avaliar se as propostas dos candidatos apresentam caminhos consistentes para enfrentá-los; quais prioridades devem orientar o próximo governo; e quais compromissos podem, de fato, contribuir para melhorar a vida da população e fortalecer as instituições.

O Brasil enfrenta desafios que não cabem na lógica simplista da polarização. Educação de qualidade, saúde acessível, geração de emprego e renda, equilíbrio econômico e redução das desigualdades continuam sendo questões fundamentais. Somado a isso, há um desafio que se tornou ainda mais urgente: a segurança pública. O avanço da criminalidade afeta famílias, empresas, trabalhadores e comunidades, ultrapassando os limites das ruas e impactando o ambiente formal do mercado de trabalho, a atividade econômica e o próprio funcionamento do poder público.

Por isso, o momento exige maturidade tanto de quem vota quanto de quem pede o voto. Ao eleitor, cabe buscar informação, conhecer propostas, avaliar trajetórias e não se deixar conduzir apenas pela emoção ou pela desinformação. O próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reforçado a importância de consultar fontes confiáveis para mitigar a propagação de notícias falsas.

Aos candidatos, cabe compreender a dimensão da responsabilidade que pretendem assumir. O país precisa de projetos capazes de olhar para além de um mandato, de enfrentar problemas estruturais e de construir condições para que o Brasil avance com mais educação, segurança, oportunidades, produtividade e qualidade de vida.

O voto é individual, mas suas consequências são coletivas. Por isso, escolher exige liberdade, mas também responsabilidade; exige convicção, mas também capacidade de ouvir, comparar e refletir.

Que cada brasileiro possa chegar às urnas com serenidade e consciência de que não está simplesmente digitando um número. Está participando ativamente da construção do país em que deseja viver e, em uma democracia, nenhuma escolha é mais legítima do que aquela feita de forma livre, consciente e responsável.