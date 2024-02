Festa também terá matinês e parque com brinquedos infláveis para a criançada - Divulgação/Prefeitura

Festa também terá matinês e parque com brinquedos infláveis para a criançadaDivulgação/Prefeitura

Publicado 06/02/2024 14:02

A Prefeitura de Paracambi divulgou a programação para o Carnaval na cidade. Serão cinco dias de folia. A festa, que acontecerá de 9 a 13 de fevereiro na Avenida dos Operários, no Centro do Município, terá shows de artistas locais, matinês e parque com brinquedos infláveis para a criançada.

A abertura dos dias de folia, no dia 9, acontecerá a partir das 20h com shows da Banda Pingo no I, Roda de Samba do PH, e Banda Pink, além de apresentação de DJ Junior Ribeiro nos intervalos.

No sábado, também a partir das 20h, a programação ficará por conta dos shows de A Vibe é Essa, Família Explosão e Banda Timbalê. DJ VH da Baixada animará o público nos intervalos.

No domingo começam os matinês, a partir das 15h, com apresentação da Banda Timbalê. O Parque Inflável estará liberado para a criançada até 19h. Às 21h começam os shows, com abertura da Banda Anderson Afro, seguido das bandas Merlin e Axé do Brasil, além de DJ Renan nos intervalos.

Na segunda-feira também terá matinê a partir das 15h, com Parque Inflável até às 19h e apresentação da Banda Axé do Brasil. Às 21h começam os shows com o Grupo Último Lance, Bruninho e Banda, Banda Timbalê e DJ Geléia nos intervalos.

Na terça-feira a matinê terá apresentação da Banda Bela Época e também Parque Inflável Liberado até às 19h. O encerramento da folia na cidade terá shows, a partir das 19h, com Rafael Adelino e Banda, Ney Dinnis e Banda, Banda Axé Do Brasil e DJ RF nos intervalos.

Os organizadores ressaltam que, para garantir a segurança, não será permitida a entrada de garrafas de vidro ou objetos perfurantes na área do Parque Inflável.