Reabertura da via sentido Paracambi/Mendes foi anunciada após vistoria realizada no trecho entre Paracambi e Mendes pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e DER-RJ - Michel Filho/SEIOP-DER-RJ

Publicado 01/09/2024 13:50

O início das obras de recuperação da RJ-127, severamente afetada pelas fortes chuvas, e a reabertura da rodovia foram anunciadas neste sábado pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, e pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Pedro Ramos, após vistoria realizada no trecho entre Paracambi e Mendes. Com investimento de mais de R$100 milhões, as intervenções necessárias para restabelecer a segurança e funcionalidade da rodovia incluem 22 pontos de contenção de encostas, construção de uma ponte, drenagem e sinalização.

A circulação de veículos foi liberada no sábado. A partir do dia 9 de setembro, começa a funcionar o sistema Pare e Siga durante a execução das obras a fim de evitar mais transtornos para moradores e comerciantes da região. O tráfego vai funcionar em meia pista, nos horários de maior movimento, entre 5h e 10h e das 17h às 24h, períodos que concentram o deslocamento de estudantes e trabalhadores na região. A abertura parcial será realizada no sistema Pare e Siga para veículos leves, utilitários, motocicletas e micro-ônibus. O tráfego de veículos pesados, como carretas, caminhões e ônibus, permanece proibido.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destacou que a medida será adotada considerando a segurança dos usuários da via e a necessidade de retomada da normalidade na região. “ Esse resultado só foi possível com a parceria do Governo do Estado com as prefeituras da região. O apoio do legislativo também foi fundamental para obtermos os recursos do fundo soberano”, disse.

Serão duas frentes de trabalho realizadas simultaneamente. As obras no trecho da Serra de Paracambi preveem a construção de 15 contenções, pavimentação, drenagem e uma ponte de 150 metros entre os quilômetros 16 e 21. As intervenções para prevenir deslizamentos e garantir a segurança viária no trecho entre os municípios de Paulo de Frontin e Mendes envolvem a execução de sete contenções de encostas.

No trecho de Paracambi, onde será construída uma ponte, o consórcio contratado tem prazo de 12 meses para executar todos os serviços de recuperação da estrada, que foi muito danificada pelas chuvas. Houve deslizamentos e erosões que interromperam o tráfego na RJ-127 desde fevereiro de 2024.

“O DER-RJ está empenhado em restabelecer o fluxo normal da RJ-127, devolvendo à população uma rodovia segura e eficiente. As empresas contratadas já estão mobilizando maquinário para dar início às obras de recuperação do trecho afetado pelas chuvas”, enfatizou o presidente do DER, Pedro Ramos.

São cerca de 12 quilômetros de extensão, entre as cidades de Paracambi e Mendes. Diversas técnicas de contenção serão aplicadas para estabilizar o solo e minimizar riscos futuros de deslizamentos.