A detonação de rochas faz parte da obra de duplicação da Serra das Araras. Também estão em execução terraplenagem, construção de contenções, fundação de novos viadutos e construção de drenagem - Divulgação / CCR RioSP

A detonação de rochas faz parte da obra de duplicação da Serra das Araras. Também estão em execução terraplenagem, construção de contenções, fundação de novos viadutos e construção de drenagemDivulgação / CCR RioSP

Publicado 01/08/2024 00:47

A CCR RioSP dará continuidade, em agosto, às detonações de rochas na Serra das Araras. Uma nova detonação está agendada para essa quinta-feira (01/08), no km 230 da pista sentido São Paulo (subida da Serra das Araras), com interdição das 11h30 às 13h30, no km 226, entre Paracambi e Pirai. A pista sentido Rio de Janeiro não sofrerá qualquer alteração para o motorista.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e respeitar o limite de velocidade. Painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. Em caso de chuva, o trabalho poderá ser adiado ou mesmo cancelado. A próxima detonação será divulgada após a atividade de 1º de agosto.

A detonação de rochas faz parte da obra de duplicação da Serra das Araras, que consta no novo contrato de concessão assinado pela CCR RioSP em 2022. As obras têm como objetivo melhorar o fluxo na principal ligação entre Rio e São Paulo e reduzir o número de acidentes. As pistas contarão com quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança, proporcionando mais conforto e fluidez ao trânsito, reduzindo em até 50% o tempo de percurso no trecho.

Desde junho, a CCR RioSP realizou um total de sete detonações de rochas na Serra das Araras. No mesmo período, foram destruídos seis mil metros cúbicos de material rochoso utilizando a técnica de fogo cuidadoso. A previsão da concessionária é desmontar 1000 metros cúbicos de material rochoso nessa ação. Além das detonações, estão em execução terraplenagem, construção de contenções, fundação de novos viadutos e construção de drenagem.

De acordo com a concessionária, as obras devem durar 52 meses e contarão com mais de 30 canteiros simultâneos, o que vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos. A maior parte da mão de obra será absorvida dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ). A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.