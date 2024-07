interessados devem se cadastrar até as 18h de sábado (06/07) - Divulgação

Publicado 05/07/2024 00:14

Estão abertas as inscrições para o Programa Mais Médicos em 10 cidades do Sul do Rio e Costa Verde. Em Paracambi são 2 vagas. Os interessados devem se cadastrar até as 18h de sábado (06/07) pelo site https://maismedicos.saude.gov.br/

Podem se inscrever médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM); Médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior; Médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior (Desde que saibam a língua portuguesa e tenham conhecimento das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os selecionados irão receber bolsa-formação mensal no valor de R$ 14.058, auxílio moradia e alimentação.