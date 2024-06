Evento será voltado para práticas de gestão e estratégias de negócios - Divulgação

Publicado 26/06/2024 01:24

Fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento econômico de Paracambi. Estes são alguns dos objetivos da IV Semana Municipal do Empreendedorismo, que acontecerá nos dias 3 e 4 de julho no município. A iniciativa será realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O evento é gratuito e aberto ao público.



O evento, que acontecerá das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na rua Sebastião Lacerda, s/nº, bairro Fábrica, terá palestras e workshops voltados para práticas de gestão e estratégias de negócios. Confira a programação:



Dia 3 de Julho

- Como Otimizar Suas Mídias Digitais – SEBRAE

- Aprenda a potencializar a presença da sua empresa no Google, WhatsApp Business e Instagram.



04 de Julho

- Domine a Análise SWOT – Palestrante: Alex Bonfim (JUCERJA)

- Descubra o segredo das grandes estratégias empresariais e como aplicá-las no seu negócio.



Serviço



IV Semana Municipal do Empreendedorismo de Paracambi

Dias: 3 e 4 de julho

Horário: 14h às 16h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - rua Sebastião Lacerda, s/nº, bairro Fábrica