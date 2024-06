Tapetes foram confeccionados sobre as ruas para a passagem da procissão - Redes socias / Pascom

Publicado 31/05/2024 21:06 | Atualizado 31/05/2024 21:18

O Feriado de Corpus Christi em Paracambi foi celebrado com missas e a tradicional confecção de tapetes, feitos de serragem colorida, flores, pó de café, entre outros materiais. Uma homenagem com tapete especial também foi confeccionada pelos fiéis em celebração aos 50 anos na cidade da Paróquia São Pedro e São Paulo - Paracambi.

A confecção dos tapetes, que reuniu crianças, jovens e adultos, começou bem cedo, às 6h da manhã, na avenida dos Operários, no Centro de Paracambi. À tarde houve adoração e procissão até a igreja Matriz. No bairro de Lajes também aconteceu Santa Missa e, após, procissão.

Os tapetes de Corpus Christi são uma tradição católica popular. A prática surgiu em Portugal e foi difundida no Brasil durante o período da colonização. Confeccionados sobre as ruas em que a procissão da Eucaristia passará, nos tapetes são feitas cenas bíblicas, desenhos que fazem alusão à figura de Cristo, do pão e do cálice, objetos devocionais, entre outros. A confecção reúne grupos de paroquianos, tornando a prática um espaço de sociabilização entre os fiéis.