O IFRJ Paracambi funciona na Fábrica do ConhecimentoDivulgação

Publicado 25/04/2024 23:46

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) lançou edital para processo seletivo simplificado de professor(a) substituto(a) para os campi do IFRJ localizados nas seguintes regiões: Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis e Paracambi), Metropolitana (Realengo e Rio de Janeiro), Região dos Lagos (Arraial do Cabo) e Sul Fluminense (Pinheiral, Resende e Volta Redonda). São 21 vagas no total.

As inscrições estarão abertas no período de 01 a 17 de maio de 2024, exclusivamente on-line, através do site do IFRJ. A taxa de inscrição do concurso terá o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), que deverá ser emitida para pagamento no sistema PagTesouro do IFRJ no site. Antes de efetuar o pagamento da taxa e do preenchimento do formulário de inscrição, o (a) candidato (a) deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no edital.

O trabalho do (a) docente poderá ser desenvolvido de forma presencial e híbrida (remoto e presencial), de acordo com as demandas do campus de atuação. Todas as vagas possuem o regime de trabalho de 20 (vinte) e/ou 40 (quarenta) horas, o qual será definido no momento da contratação, de acordo com o interesse da Administração. O horário de trabalho compreende os turnos da manhã, da tarde e da noite, inclusive, aos sábados nos turnos da manhã e da tarde, sendo a distribuição da jornada semanal realizada semestralmente pelo campus, conforme as demandas dos cursos ofertados.