Em fevereiro vários bairros ficaram alagados com as fortes chuvas no município - Redes sociais

Em fevereiro vários bairros ficaram alagados com as fortes chuvas no municípioRedes sociais

Publicado 22/03/2024 00:48

A Prefeitura de Paracambi entrou em estágio de mobilização nesta quinta-feira (21/03) em virtude da previsão de chuvas extremas na região e, por conta disso, decretou ponto facultativo nas repartições públicas para sexta-feira (22/03). De acordo com publicação em suas redes sociais, a medida segue a recomendação do governo do Estado.

Ainda de acordo com a publicação, estão excluídos do ponto facultativo as secretarias municipais de Defesa Civil; Assistência Social; Saúde; Trânsito e Transportes; Obras e Serviços Públicos; e Agricultura, além da Guarda Municipal.

A Defesa Civil de Paracambi informou que na madrugada de quinta para sexta há previsão de chuvas moderadas a fortes (acima de 50mm/h), acompanhadas de raios e rajadas de vento. A população que mora próximo a encostas, rios e canais deve ficar atenta e, caso haja elevação do nível de água dos rios, procurar um local seguro ou os pontos de apoio de sua localidade, como escolas municipais ou o CRAS.

Em caso de emergência, o morador pode acionar o corpo de bombeiros pelo número 193, ou a Defesa Civil pelo 199 ou 0800-4040074.