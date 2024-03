O início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - Divulgação / CCR RioSP

O início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)Divulgação / CCR RioSP

Publicado 02/03/2024 21:15

Os motoristas que utilizam a Via Dutra (BR-116) terão que estar mais atentos. A partir da próxima quarta-feira (06/03) terá início a operação dos radares previstos no contrato de concessão da CCR RioSP. Os equipamentos irão auxiliar a fiscalização de velocidade em pontos estratégicos da rodovia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na altura de Paracambi os radares estarão no KM 231,22, no sentido sul, e no KM 230,82 no sentido Norte.

No total, a Via Dutra receberá 48 novos radares. A instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão, além de ser uma importante ferramenta para garantir a segurança dos motoristas através da fiscalização da velocidade máxima permitida. Os pontos de instalação foram definidos pela PRF, cabendo à Concessionária somente a implantação dos aparelhos de fiscalização de velocidade, bem como a adequação para garantir o funcionamento dos equipamentos, como passagem de cabos, energização e instalação das estruturas.

O início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da concessão. O motorista deve respeitar a sinalização da via que está em concordância com a resolução Nº 798, Capítulo II, em seu artigo 3º do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).