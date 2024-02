Além do palco, parque com brinquedos infláveis será montado no local - Divulgação/Prefeitura

Além do palco, parque com brinquedos infláveis será montado no localDivulgação/Prefeitura

Publicado 08/02/2024 13:41

Parte da Avenida dos Operários, uma das principais vias de Paracambi, foi fechada ao trânsito na manhã desta quinta-feira (08/02) para os preparativos para o Carnaval na cidade. Os motoristas estão sendo desviados para ruas do entorno. A interdição só terminará após o período de folia, na quarta-feira de cinzas.

Além do palco para shows com artistas locais, que começará na sexta-feira, dia 9, na avenida dos Operários também será montado um parque com brinquedos infláveis para as crianças, que estará aberto a partir de domingo (11), às 15h.