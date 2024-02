Manifestantes atearam fogo em objetos e fecharam pistas. A PM esteve no local - Reprodução redes sociais

Manifestantes atearam fogo em objetos e fecharam pistas. A PM esteve no localReprodução redes sociais

Publicado 27/02/2024 00:11

Após as fortes chuvas que atingiram Paracambi na última semana, que deixaram mais de 200 pessoas desalojadas, moradores realizaram dois protestos reclamando de falta de assistência. Nesta segunda-feira (26/02) a manifestação foi na Câmara Municipal. No domingo à noite o ato aconteceu na RJ-127.

O protesto de domingo foi veiculado nas redes sociais. Manifestantes atearam fogo em objetos e fecharam as pistas na altura do quilômetro 14 da RJ-127. A Polícia Militar foi ao local para liberar o trânsito aos veículos. Não houve registro de prisões.

A Prefeitura de Paracambi informou que está com suas equipes nas ruas limpando a cidade e acolhendo as pessoas impactadas com alimentação, cestas básicas e apoio, e que conta com a parceria do Governo do Estado e do Exército. Na última sexta-feira (23/02) cerca de 100 fuzileiros chegaram na Baixada Fluminense para ajudar os municípios no combate aos danos causados pelas chuvas.

Ainda de acordo com a Prefeitura, os bairros mais afetados com as chuvas da última quarta-feira foram Jardim Nova Era, BNH, Centro, Cascata, São José e Cope.