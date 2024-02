As fortes chuvas interromperam as aulas na cidade - Reprodução redes sociais

As fortes chuvas interromperam as aulas na cidadeReprodução redes sociais

Publicado 26/02/2024 17:44

As aulas nas escolas municipais de Paracambi permanecem suspensas até terça-feira (27/02), de acordo com comunicado da Secretaria Municipal de Educação. O município está em situação de emergência desde a última quinta-feira (21) após as fortes chuvas que atingiram vários bairros da cidade. O ano letivo em Paracambi havia iniciado em 5 de fevereiro.

Os bairros mais impactados pelas chuvas em Paracambi foram Jardim Nova Era, BNH, Centro, Cascata, São José e Cope. Cerca de 200 pessoas ficaram desalojadas.