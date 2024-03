Escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões continuam com serviços de desobstrução e limpezas no trecho - Divulgação / DER

Escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões continuam com serviços de desobstrução e limpezas no trechoDivulgação / DER

Publicado 29/02/2024 21:13

O motorista que pretendia utilizar a RJ-127 neste feriado de 1 de março terá que encontrar rotas alternativas. O trecho da rodovia entre Paracambi e Mendes segue interditado devido a quedas de barreiras provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região na última semana.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou que está trabalhando no trecho com 26 máquinas, como escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões, para os serviços de desobstrução e limpezas, além de levantamentos das intervenções necessárias para recuperar as encostas, drenagem e reconstituição da pavimentação. O DER informa ainda que não há previsão de liberação ao trânsito.

Com 44 quilômetros de extensão, a RJ-127 liga o município de Paracambi a Vassouras. A rodovia tem início na rodovia Presidente Dutra, altura de Paracambi, passa por Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, chegando por fim a Vassouras, onde encontra a BR-393.

As rotas alternativas seriam utilizar a rodovia RJ-129 em Paulo de Frontin e a RJ-121 até Miguel Pereira, descendo por Japeri.