Prêmio foi recebido pela prefeita Lucimar e equipe da Sala do Empreendedor - Divulgação

Publicado 07/03/2024 20:07

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento na categoria Ouro foi concedido à Sala do Empreendedor de Paracambi, em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados aos micro e pequenos empresários locais em 2023. A cerimônia de premiação, que aconteceu na quarta-feira (06/03) no centro de convenções Expo MAG, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, contou com a participação de 68 municípios inscritos.

Com metodologia baseada em sete Pilares de avaliação, que se desdobram em diversos critérios específicos, o Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação para reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e parceiros da rede parceira de atendimento aos empreendedores locais. Os sete pilares são: Qualidade no atendimento remoto; Gestão; Oferta / Realização de Soluções; Ambiente de Negócios; Infraestrutura; Presença Digital; Cobertura e Produtividade.

Na edição de 2023 a Sala do Empreendedor de Paracambi recebeu o Selo Sebrae de Referência em Atendimento na categoria Bronze. “Essa conquista é para toda a equipe da Sala do Empreendedor de Paracambi! Essa distinção reconhece o excepcional desempenho no atendimento e comprometimento em promover o desenvolvimento empreendedor na região”, disse a prefeita Lucimar Cristina Ferreira.

A Sala do Empreendedor de Paracambi, que está com novo número de contato pelo Whatsapp (21-99930-2174), funciona na Praça Cara Nova, Loja 14, Centro do município. O local oferece Orientação ao MEI; Consulta Prévia Municipal; Legalização do MEI no Portal; Emissão do Carnê de Pagamentos; Emissão do Certificado do MEI; Alteração de dados cadastrais do MEI; Baixa de Inscrição do MEI no Portal; Declaração Anual; e Acesso ao Microcrédito, além de oficinas e cursos.