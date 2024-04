Premiação da etapa estadual aconteceu na última semana no Teatro Adolph Bloch - Divulgação / Prefeitura

Premiação da etapa estadual aconteceu na última semana no Teatro Adolph BlochDivulgação / Prefeitura

Paracambi será o único município da Baixada Fluminense que irá participar da etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que acontecerá no dia 11 de junho, em Brasília (DF). A cidade foi a vencedora na etapa estadual na categoria Sala do Empreendedor. A premiação aconteceu na última quarta-feira (27/03) no Teatro Adolph Bloch.

“Eu sinto um imenso orgulho em ser a primeira mulher eleita prefeita da nossa cidade e ter em nosso governo diversas conquistas em prol do nosso município. A cada dia as mulheres desempenham um papel cada vez mais importante na política. Este prêmio é mérito de todos nós, ficou marcado por mais uma conquista do nosso governo e equipe. O próximo passo é Brasília, onde iremos representar nosso estado nessa categoria. Vamos com tudo!”, destacou a prefeita Lucimar Cristina Ferreira.

Desde 2001 o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local. “Os ganhadores servem de espelho para os demais municípios da região. Além disso, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora funciona como um grande banco de boas práticas da gestão municipal que podem e devem ser replicadas em outros lugares”, afirmou a analista de Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Cecília Cipriano.

Depois de inscritos, os projetos passaram por processo de avaliação que incluiu etapas de habilitação, pré-seleção estadual e visita técnica ao município. Na primeira etapa disputaram 72 projetos de 42 municípios. Na etapa final, 31 projetos de 24 cidades do Rio de Janeiro concorreram em dez categorias, e os vencedores foram: Cidade Empreendedora - Volta Redonda; Compras Governamentais - Macaé; Empreendedorismo na Escola - Cordeiro; Empreendedorismo Rural - Paraty; Governança Territorial - Saquarema; Inclusão Produtiva - Rio de Janeiro; Sala do Empreendedor - Paracambi; Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo - Teresópolis; Sustentabilidade & Meio Ambiente - São Gonçalo; e Turismo & Identidade Territorial - Vassouras.

A etapa nacional da premiação começa a partir de 21 de abril, quando os primeiros colocados de cada categoria dos estados serão avaliados pela comissão nacional.