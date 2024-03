Equipamentos irão recompor o parque tecnológico municipal afetado pelas chuvas - Divulgação / MPRJ

Publicado 27/03/2024 17:44

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através da 1ª Promotoria de Justiça de Fundações, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), entregaram laptops à Prefeitura de Paracambi. O objetivo da ação é recompor o parque tecnológico municipal, afetado pelas chuvas e enchentes que deixaram a cidade em estado de calamidade, permitindo especialmente que equipes da Defesa Civil consigam cadastrar imóveis em risco de desmoronamento para a retirada de famílias e regulação da concessão do aluguel social. A iniciativa, realizada na terça-feira (26/03), é fruto de acordo judicial celebrado pelo MPRJ com a FGV.

Segundo o promotor de Justiça José Marinho Paulo Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Fundações, há hoje na instituição a clara percepção de uma atuação pedagógica, construída através do diálogo. "Em alguns casos, há erros que merecem correção à altura. Porém, quando é possível ajustar o rumo, valem esforços para uma solução consensual, cujos frutos podem beneficiar o conjunto da sociedade", ressaltou José Marinho.

A promotora titular da Promotoria de Justiça de Paracambi, Geisa Lanes, elogiou o projeto e destacou que a entrega de laptops atende às necessidades essenciais da comunidade que foi atingida pelas chuvas.

Outros locais também foram beneficiados

Há alguns dias, a Prefeitura de Japeri, também em estado de calamidade pelas chuvas que caíram sobre a cidade, recebeu igual ajuda. Também recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi agraciada com os computadores, destinados ao Hospital da Criança e a menores doentes renais crônicos que, por conta de seu tratamento, perdem horas de aula.

Também foram entregues laptops à Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), para fomento de projetos sociais em saúde, e para as Fundações Darcy Vargas e do Rim. Na data do encerramento legislativo da Câmara Juvenil, foram distribuídos equipamentos novos a cada um dos estudantes eleitos. A Câmara Juvenil é uma iniciativa da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, elegendo, dentre estudantes carentes representantes de diretórios acadêmicos de escolas municipais, representantes seus junto à Casa Legislativa.

Nas primeiras etapas da iniciativa, em 2022, foram entregues centenas de laptops novos ao Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), e às seguintes fundações de assistência a carentes da rede pública estadual de ensino: Fundação Casa da Joaninha, Fundação do Rim, PUC/RJ e Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FESUDPERJ), além da Prefeitura de Petrópolis, logo após a tragédia das chuvas.